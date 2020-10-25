重陽節表揚50長青、敬老楷模 「防疫阿嬤」受矚目

2020/10/25 22:42

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市府社會局今天舉行「重陽桃喜 樂齡九九」年度重陽敬老表揚大會，由13區公所、原民局推薦長青、敬老各25名「市級楷模」與家屬一同出席授獎合影，今年最高齡者是中壢區98歲賀相華、最受矚目者則是由市長鄭文燦認證的「防疫阿嬤」觀音區70歲陳王秀枝女士；鄭文燦祝賀時說，每位獲獎者不僅是樂齡、人生的典範，也是每個家的珍寶，敬祝所有長輩幸福久久、健康久久、樂齡久久。

他說，50名楷模來自各行各業，長青楷模中，有人致力於推廣書法教育及捐血公益，擔任高齡志工、資深鄰里長；敬老楷模中，許多人投入社區照顧關懷據點及長者相關服務，透過實際行動陪伴長者，也有人細心照顧尊長，受鄰里肯定；最年長的賀相華老先生，2010年曾獲選模範父親表揚，平時樂善好施，每年固定捐助弱勢團體，每週上教會幫助別人，不僅樂在老年也樂在公益。

提起「防疫阿嬤」，鄭文燦說，在社區照顧關懷據點擔任志工、協助廚房備餐的秀枝阿嬤，在今年度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，樹林里里長協助防疫國家隊聚紡公司緊急徵召里內精通裁縫的40名義勇軍，秀枝阿嬤為了能貢獻一己之力，自4月13日至7月10日止，每天8點準時上工，趕工製作防護衣，透過她的巧手保護每位醫護人員的安全。

他說，在照顧長者方面，桃園擁有包括重陽敬老金、三節禮金、800點敬老愛心卡、裝置假牙補助、健保費補助，以及免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗等多元的照顧措施，此外，在社區照顧關懷據點也結合C級巷弄長照站共設置355處、29家社區型長照機構，目前也正研擬於社區關懷據點試辦多元服務，除提供共餐服務外，增加洗頭、按摩體驗、老人體適能以及用藥安全健康諮詢，提高長者用藥安全，同時將桃園打造為高齡友善城市，讓長輩們樂在老齡，並且樂在生活。

陳王秀枝阿嬤會後受訪表示，她從18歲開始學做女工，之後從事洋裝裁縫工作，沒想到50年後，竟然還能製作防護衣保護第一線醫護人員安全，讓她覺得「每做1件防護衣，就能保護1名醫生或是護理師的生命和健康，趕工期間，不但非常樂意天天起早去上工、對自己能投入防疫國家隊的工作更是感到光榮」。

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