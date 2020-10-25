為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    重陽節表揚50長青、敬老楷模 「防疫阿嬤」受矚目

    2020/10/25 22:42
    桃園市長鄭文燦（中）今天表揚桃園市25名長青楷模，其中最年長者為98歲賀相華老先生（前排右2），最受矚目的是「防疫阿嬤」陳王秀枝女士（後排左3），每名獲獎者能獲贈1面獎牌及2千元禮券。（記者陳恩惠攝）

    桃園市長鄭文燦（中）今天表揚桃園市25名長青楷模，其中最年長者為98歲賀相華老先生（前排右2），最受矚目的是「防疫阿嬤」陳王秀枝女士（後排左3），每名獲獎者能獲贈1面獎牌及2千元禮券。（記者陳恩惠攝）

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市府社會局今天舉行「重陽桃喜 樂齡九九」年度重陽敬老表揚大會，由13區公所、原民局推薦長青、敬老各25名「市級楷模」與家屬一同出席授獎合影，今年最高齡者是中壢區98歲賀相華、最受矚目者則是由市長鄭文燦認證的「防疫阿嬤」觀音區70歲陳王秀枝女士；鄭文燦祝賀時說，每位獲獎者不僅是樂齡、人生的典範，也是每個家的珍寶，敬祝所有長輩幸福久久、健康久久、樂齡久久。

    市長鄭文燦、社會局局長鄭貴華（後排右1）也和今年度的25名敬老楷模一同合影留念。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦、社會局局長鄭貴華（後排右1）也和今年度的25名敬老楷模一同合影留念。（記者陳恩惠攝）

    他說，50名楷模來自各行各業，長青楷模中，有人致力於推廣書法教育及捐血公益，擔任高齡志工、資深鄰里長；敬老楷模中，許多人投入社區照顧關懷據點及長者相關服務，透過實際行動陪伴長者，也有人細心照顧尊長，受鄰里肯定；最年長的賀相華老先生，2010年曾獲選模範父親表揚，平時樂善好施，每年固定捐助弱勢團體，每週上教會幫助別人，不僅樂在老年也樂在公益。

    今年最高齡的長青楷模是中壢區98歲賀相華老先生（右4）在子孫及里長陪同出席授獎。（記者陳恩惠攝）

    今年最高齡的長青楷模是中壢區98歲賀相華老先生（右4）在子孫及里長陪同出席授獎。（記者陳恩惠攝）

    提起「防疫阿嬤」，鄭文燦說，在社區照顧關懷據點擔任志工、協助廚房備餐的秀枝阿嬤，在今年度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，樹林里里長協助防疫國家隊聚紡公司緊急徵召里內精通裁縫的40名義勇軍，秀枝阿嬤為了能貢獻一己之力，自4月13日至7月10日止，每天8點準時上工，趕工製作防護衣，透過她的巧手保護每位醫護人員的安全。

    桃園市長鄭文燦（右2）今年4月間參訪防疫國家隊聚紡公司時，發現70歲的陳王秀枝阿嬤投入製作防護衣，恩此稱她為「防疫阿嬤」。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

    桃園市長鄭文燦（右2）今年4月間參訪防疫國家隊聚紡公司時，發現70歲的陳王秀枝阿嬤投入製作防護衣，恩此稱她為「防疫阿嬤」。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

    他說，在照顧長者方面，桃園擁有包括重陽敬老金、三節禮金、800點敬老愛心卡、裝置假牙補助、健保費補助，以及免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗等多元的照顧措施，此外，在社區照顧關懷據點也結合C級巷弄長照站共設置355處、29家社區型長照機構，目前也正研擬於社區關懷據點試辦多元服務，除提供共餐服務外，增加洗頭、按摩體驗、老人體適能以及用藥安全健康諮詢，提高長者用藥安全，同時將桃園打造為高齡友善城市，讓長輩們樂在老齡，並且樂在生活。

    「防疫阿嬤」陳王秀枝女士（右2）由女婿陪同上台領獎。（記者陳恩惠攝）

    「防疫阿嬤」陳王秀枝女士（右2）由女婿陪同上台領獎。（記者陳恩惠攝）

    陳王秀枝阿嬤會後受訪表示，她從18歲開始學做女工，之後從事洋裝裁縫工作，沒想到50年後，竟然還能製作防護衣保護第一線醫護人員安全，讓她覺得「每做1件防護衣，就能保護1名醫生或是護理師的生命和健康，趕工期間，不但非常樂意天天起早去上工、對自己能投入防疫國家隊的工作更是感到光榮」。

    「防疫阿嬤」陳王秀枝女士表示，加入防疫國家隊趕工製作防護衣，以及獲得年度長青楷模都讓她覺得很光榮。（記者陳恩惠攝）

    「防疫阿嬤」陳王秀枝女士表示，加入防疫國家隊趕工製作防護衣，以及獲得年度長青楷模都讓她覺得很光榮。（記者陳恩惠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重陽節與長者搏感情 柯：過去給1500元搞不好都被孫子用掉
    2020/10/25 15:40

    重陽節與長者搏感情 柯：過去給1500元搞不好都被孫子用掉
    重陽敬老 馬公光明里舉辦百歲人瑞慶生宴
    2020/10/25 13:45

    重陽敬老 馬公光明里舉辦百歲人瑞慶生宴

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    國中生復刻鐵達尼劇照 92歲爺奶重溫經典畫面
    2020/10/24 22:27

    國中生復刻鐵達尼劇照 92歲爺奶重溫經典畫面
    長青楷模及重陽敬老表揚 八德區98人獲獎
    2020/10/18 23:35

    長青楷模及重陽敬老表揚 八德區98人獲獎

    消費旺季 投資正當時
    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    談社會議題的參與 林薇：很多事習慣﻿了但不代表應是如此﻿
    2020/10/25 00:02

    談社會議題的參與 林薇：很多事習慣﻿了但不代表應是如此﻿

    推廣鐵道觀光！台鐵改造「4極點車站」吸客
    2020/10/25 00:05

    推廣鐵道觀光！台鐵改造「4極點車站」吸客

    爭議逾16年 仲裁結果出爐 台東縣府6.29億買回「美麗灣」
    2020/10/25 05:30

    爭議逾16年 仲裁結果出爐 台東縣府6.29億買回「美麗灣」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播