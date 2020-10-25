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    全國童軍盛會 陽明山童軍露營場今重新開幕

    陽明山童軍露營場遊憩區今天舉辦重新開幕典禮暨木章年會活動。（教育部提供）

    陽明山童軍露營場遊憩區今天舉辦重新開幕典禮暨木章年會活動。（教育部提供）

    2020/10/25 23:06

    〔記者林曉雲／台北報導〕全國童軍盛會！教育部今天舉辦「陽明山童軍露營場遊憩區」開幕典禮暨木章年會活動，規劃文物展覽、區內巡禮及年會等主題，吸引近400名地方政府代表、各地區童軍會代表及木章持有人共同參與，在教育部次長林騰蛟及童軍總會理事長林右昌帶領下，共同回顧營地開創過程及期許未來展望。

    教育部終身教育司科長陳慶德說明，陽明山童軍露營場遊憩區位處陽明山國家公園境內，具有豐富自然生態及富有教育意義與價值，教育部今年1月完成無償撥用遊憩區，於同年5月依政府採購法，以勞務委託方式委請中華民國童軍總會協助辦理專案執行計畫，歷經4個多月環境整理後，在遊憩區舉辦今天的開幕活動。

    陽明山童軍露營場遊憩區成立於民國59年，已半世紀，辦理過無數場童軍教育活動與訓練，今天開幕活動特別安排遊憩區文物展覽，透過老照片展示、紀錄影片播放、營地故事分享等，喚起童軍伙伴當初參加木章訓練、童軍夏令營、羅浮大露營等活動的記憶，以及在遊憩區動手實做與學習童軍技能的點滴。

    今天也安排木章年會活動，童軍總會理事長林右昌說明，自1907年英國貝登堡先生創立童軍運動以來，目前有超過個200個以上的國家與地區投入並推廣這項運動，人數高達5千萬人。由於童軍教育訓練需搭配嚴謹的小隊、徽章及榮譽制度，擔任訓練角色的成年人也需適當培訓成為「服務員」，受訓合格才可取得「木章」並擔任童軍運動的推手，今天因此邀請多位木章持有人齊聚一堂，分享於各地推動童軍教育經驗，童軍總會將陸續規劃結合戶外、童軍、環境等教育活動，讓學生及民眾能在這場域內體驗和學習童軍教育或戶外教育。

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