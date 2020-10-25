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    5旬男施打流感疫苗10天後病危插管 衛生局申請藥害救濟

    林姓男子本月10日接種流感疫苗10天後發病，21日住進加護病房，醫院並發出病危通知，疑似罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」。（資料照，記者張軒哲攝）

    林姓男子本月10日接種流感疫苗10天後發病，21日住進加護病房，醫院並發出病危通知，疑似罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」。（資料照，記者張軒哲攝）

    2020/10/25 20:44

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區51歲林姓男子，本月10日接種流感疫苗，不料，10天後卻出現手麻、四肢無力、頭暈想吐等狀況，到醫院急診後因呼吸困難，21日住進加護病房，醫院並發出病危通知，疑似罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」；台中市衛生局指出，不排除是因施打疫苗的關係，將協助家屬申請藥害救濟。

    據了解，林男今年首次到診所施打流感疫苗，10天後突然出現不良反應，手麻、四肢無力、頭暈想吐及呼吸略感困難，家屬隨即將他送往醫院急診。

    家屬指出，林男平時身體健康，沒有遺傳疾病，也沒有慢性病史。本月10日接種流感疫苗，隔天還和太太去爬合歡山，沒想到竟突然發生這種狀況。

    衛生局表示，林男20日到醫院急診，院方收治住院，不料，林男隨即因呼吸困難而送進加護病房，病程發展很快，目前插管治療中。院方研判林男疑罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，急性周邊神經病變，抽脊髓液化驗，有點類似，但細菌培養尚未出爐，還無法確定。

    據了解，醫院初步排除細菌、病毒感染，可能與施打流感疫苗有關，目前疫苗仍在化驗中。至於疫苗注射後是否會引起此類疾病，據了解，機率為百萬分之一，台灣也曾出現過零星個案。衛生局表示，目前正協助林男申請藥害救濟。

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