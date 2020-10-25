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    嘉市番仔溝公園變身酷炫機器人主題 11月重新開放

    嘉市番仔溝公園新設機器飛碟遊具。（記者丁偉杰攝）

    嘉市番仔溝公園新設機器飛碟遊具。（記者丁偉杰攝）

    2020/10/25 23:35

    ［記者丁偉杰／嘉義報導］嘉義市政府改造番仔溝公園，新設機器飛碟遊具、全市最大沙坑設施直徑達7公尺、三人同行跳格子設施，新鋪設人工草皮、改善原有體健設施區，以主題式色塊彩繪成機器人步道串連各區域，上月底竣工，11月1日重新對外開放，將成為全市第一座以酷炫機器人為主題的帶狀全齡遊戲場。

    市府建設處長陳光興表示，番仔溝公園位於公道一高架橋垂楊大橋下方，此次投入450萬元經費改造後，成全齡遊樂場所，不只滿足孩童需求，年長者也能自在活動筋骨，遊戲場設安全告示牌，改善原有體健設施區，新鋪設人工草皮來改善橋下無光照射、草皮光禿情況，讓休憩遊玩更安全；明、後年全面改善全市公園遊具，在北香湖公園及中央廣場設置全齡式共融遊具。

    建設處公園管理科長趙栢烽說，新設機器飛碟遊具為攀爬與滑梯的共構設施，設置色彩鮮明的無縫地墊；藉由公園位於垂楊大橋下方的橋面遮蔭，打造全市最大沙坑設施直徑達7公尺，增設洗腳池，供遊憩後使用；三人同行跳格子設施外圍區域同時也是說故事團體的使用場地。

    公園全區以主題式步道引導，地面呈現不同色塊，油漆彩繪機器人主題步道的設計，串連整個園區的舊有與新設遊具。

    嘉市番仔溝公園，新設三人同行跳格子設施。（記者丁偉杰攝）

    嘉市番仔溝公園，新設三人同行跳格子設施。（記者丁偉杰攝）

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