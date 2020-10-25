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    黃越綏出新書 談親身見證與城隍爺結緣神蹟

    名嘴作家黃越綏出版新書「黃越綏的高齡快樂學」分享在慢老旅程中，身心靈的層次與發現。（記者丁偉杰攝）

    名嘴作家黃越綏出版新書「黃越綏的高齡快樂學」分享在慢老旅程中，身心靈的層次與發現。（記者丁偉杰攝）

    2020/10/25 23:34

    ［記者丁偉杰／嘉義報導］名嘴作家黃越綏近日出版新書「黃越綏的高齡快樂學」分享在慢老旅程中，身心靈的層次與發現，今天下午在國定古蹟嘉義市城隍廟教學大樓舉行首場新書分享講座，吸引許多婆婆媽媽銀髮族到場。

    嘉市城隍廟董事長賴永川、嘉義市府民政處長劉美鳳代表嘉義市長黃敏惠到場祝賀；黃越綏創辦弱勢兒少及未婚小媽媽安置機構「麻二甲之家」，關懷弱勢家庭婦女及兒少，身為基督徒的她分享親身見證與城隍爺結緣的神蹟。

    黃越綏說，2018年8月她拿手機要錄下一段電視節目時，電視畫面竟跳出來一尊神像，讓她嚇一下，但仍拍下畫面，她鐵齒、對神佛沒研究，照片中的神尊是一張黑色的臉，剛好又碰到農曆7月，心中忖度著「會不會是年壽已到」，黑面使者要來抓她。

    後來她發現照片左上方出現「嘉邑」、「嘉義城隍爺」幾個字，透過住嘉市城隍廟附近的何姓好友，她到廟裡向城隍爺默禱、擲筊、抽籤，才了解到城隍爺要她繼續做下去。

    黃越綏說，她寫此書動機，即是當大家都在好奇追問著「人老了到底是怎麼一回事？」她用70年的親身體驗、幽默地來分享，老，就是這麼一回事，並且告訴大家「如何面對它、承認它和破解它！」

    黃越綏以「過來人」的身分，舉出輔導個案實例，提出從青壯年時期到老年時期，人的後半生所會遇到的種種挑戰與難題，包含身體、外貌、心理、速度、理財、婚姻、死亡、告別式等，年長者都要注意到的事。

    她提出現今社會對高齡族群的看法，以及周遭人對於年老者的觀感，表示年老不只是身體的事，心理與靈魂也會跟著變老，但老年有老年的自由，老年有老年的快樂，端看你如何轉變、接受並享受。最後黃越綏感謝賴永川、黃敏惠分別認購100本及50本新書及書迷到場用行動力挺。

    黃越綏新書「黃越綏的高齡快樂學」分享講座，吸引許多婆婆媽媽銀髮族到場。（記者丁偉杰攝）

    黃越綏新書「黃越綏的高齡快樂學」分享講座，吸引許多婆婆媽媽銀髮族到場。（記者丁偉杰攝）

    嘉市城隍廟董事長賴永川（前排右）代表廟方認購黃越綏（前排左）新書100本。（記者丁偉杰攝）

    嘉市城隍廟董事長賴永川（前排右）代表廟方認購黃越綏（前排左）新書100本。（記者丁偉杰攝）

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