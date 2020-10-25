安平古堡將邁入400歲 Cosplay登場暖壽民眾爭睹

「熱蘭遮城396」Cosplay創意競賽，吸引眾多Cosplay好愛者盛裝參加。（記者蔡文居攝）

2020/10/25 18:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南安平古堡將於2024年邁入400歲，安平區公所與安平魅力商圈發展協會今天攜手舉辦「熱蘭遮城396」Cosplay創意競賽，共吸引50多組Cosplay好愛者盛裝參加，民眾也熱情參與，並一起提前為安平古堡400歲暖壽。

2024年為熱蘭遮城（安平古堡）建城400年，這不僅是地方的盛事，也是台灣發展史的歷史大事，而今年為熱蘭遮城建城第396年，今天下午在安平古堡有一場別開生面的Cosplay創意競賽，包括席珍、哈捏Hane、拍拍、BOSS、寧寧等，在角色扮演界皆有高度知名度與聲量的Coser，盛裝走入巷弄店家，造成轟動，吸引許多熱情民眾爭睹他們的風采。

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市長黃偉哲也受邀出席，並與主辦單位安平魅力商圈理事長、市議員盧崑福及安平區長賴青足等人一起同和Coser在古堡合影紀念，與大家一起為古堡400歲暖壽。包括立委陳亭妃及多名議員也出席力挺。

黃偉哲說，他去年也有來參加安平古堡的Cosplay創意賽，這項活動非常有意思，他並自嘲自己太胖了，不知要扮演什麼角色。安平魅力商圈與年輕人熱愛的Cosplay表演結合，也能帶動地方商圈的活絡，值得持續推行下去。

理事長盧崑福說，這次活動有賴市府文化局及經發局的協助，期待未來在邁向古堡400歲的4年間，能持續每年舉辦安平古堡相關節慶活動，讓遊客及民眾感受安平獨特的魅力，同時發掘更多專屬安平的故事。

今天活動除了Cosplay創意賽外，現場還舉辦有活力十足的社區表演、老拓樂團音樂演出及安平創意市集，吸引不少遊客及民眾參加，現場熱鬧滾滾。

安平魅力商圈理事長盧崑福（左）與民眾爭相與參加活動的Coser一起逗趣合影。（記者蔡文居攝）

「熱蘭遮城396」Cosplay創意賽吸引眾多Cosplay好愛者參加，並市長黃偉哲（中）等人一起為安平古堡400歲暖壽。（記者蔡文居攝）

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