北投花浴衣節登場 典雅紅金設計「硫時」奪冠

台北市產發局希望透過「浴衣節」為號召，結合北投獨有的溫泉資源及豐富人文景觀，搭配「北投溫泉•無圍牆博物館」場域計畫及「台北外宿節」等，吸引各地遊客前來消費，活絡觀光。（台北市政府產業發展局提供）

2020/10/25 19:23

〔記者鄭名翔／台北報導〕秋涼泡湯好時節，為推動北市溫泉商圈特色，台北市政府商業處輔導北市溫泉發展協會，今舉辦「2020臺北北投花浴衣節」，吸引全國47件別出心裁的花浴衣設計作品參賽，現場走秀展現浴衣文化與美感；最後由涂苡庭設計，以紅衣金飾細膩呈現北投溫泉意象的作品「硫時」，驚豔全場，一舉榮獲首獎及5萬元獎金。

北市府產發局長林崇傑表示，希望透過「浴衣節」為號召，結合北投獨有的溫泉資源及豐富人文景觀，搭配「北投溫泉•無圍牆博物館」場域計畫及「台北外宿節」等，吸引各地遊客前來消費，活絡觀光；台北市溫泉發展協會理事長周水美說，今年以「浴約北投」為主題，讓參賽者以地景、文化為意象，設計出傳遞故事的服裝。

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今早各入圍的設計作品搭配精彩走秀吸引大眾目光，演繹一場令人驚豔的「浴衣時尚秀」，精彩的舞台表演更將現場氣氛渲染得熱鬧非凡，最後由涂苡庭以細膩刻畫北投溫泉意象的作品「硫時」，從全國各地47件作品中脫穎而出榮獲首獎，並抱走5萬元獎金。

此外，活動也與貓空商圈攜手，推出「當『北投花浴衣』浴上『貓空封茶祭』－北市南北優惠暢遊暢玩」互享優惠，凡於貓空商圈特約店家出示溫泉季手冊內花浴衣節優惠頁面，即可兌換伴手禮或來店優惠；而持貓空商圈特約店家之消費發票或收據，則可在新北投溫泉商圈活動現場參加免費泡湯券、餐飲折價券等好禮摸彩。

由涂苡庭設計，以紅衣金飾細膩呈現北投溫泉意象的作品「硫時」，從47件參賽作品中脫穎而出，一舉榮獲「2020台北北投花浴衣節」首獎。（台北市政府產業發展局提供）

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