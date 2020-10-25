為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北投花浴衣節登場 典雅紅金設計「硫時」奪冠

    台北市產發局希望透過「浴衣節」為號召，結合北投獨有的溫泉資源及豐富人文景觀，搭配「北投溫泉•無圍牆博物館」場域計畫及「台北外宿節」等，吸引各地遊客前來消費，活絡觀光。（台北市政府產業發展局提供）

    台北市產發局希望透過「浴衣節」為號召，結合北投獨有的溫泉資源及豐富人文景觀，搭配「北投溫泉•無圍牆博物館」場域計畫及「台北外宿節」等，吸引各地遊客前來消費，活絡觀光。（台北市政府產業發展局提供）

    2020/10/25 19:23

    〔記者鄭名翔／台北報導〕秋涼泡湯好時節，為推動北市溫泉商圈特色，台北市政府商業處輔導北市溫泉發展協會，今舉辦「2020臺北北投花浴衣節」，吸引全國47件別出心裁的花浴衣設計作品參賽，現場走秀展現浴衣文化與美感；最後由涂苡庭設計，以紅衣金飾細膩呈現北投溫泉意象的作品「硫時」，驚豔全場，一舉榮獲首獎及5萬元獎金。

    北市府產發局長林崇傑表示，希望透過「浴衣節」為號召，結合北投獨有的溫泉資源及豐富人文景觀，搭配「北投溫泉•無圍牆博物館」場域計畫及「台北外宿節」等，吸引各地遊客前來消費，活絡觀光；台北市溫泉發展協會理事長周水美說，今年以「浴約北投」為主題，讓參賽者以地景、文化為意象，設計出傳遞故事的服裝。

    今早各入圍的設計作品搭配精彩走秀吸引大眾目光，演繹一場令人驚豔的「浴衣時尚秀」，精彩的舞台表演更將現場氣氛渲染得熱鬧非凡，最後由涂苡庭以細膩刻畫北投溫泉意象的作品「硫時」，從全國各地47件作品中脫穎而出榮獲首獎，並抱走5萬元獎金。

    此外，活動也與貓空商圈攜手，推出「當『北投花浴衣』浴上『貓空封茶祭』－北市南北優惠暢遊暢玩」互享優惠，凡於貓空商圈特約店家出示溫泉季手冊內花浴衣節優惠頁面，即可兌換伴手禮或來店優惠；而持貓空商圈特約店家之消費發票或收據，則可在新北投溫泉商圈活動現場參加免費泡湯券、餐飲折價券等好禮摸彩。

    由涂苡庭設計，以紅衣金飾細膩呈現北投溫泉意象的作品「硫時」，從47件參賽作品中脫穎而出，一舉榮獲「2020台北北投花浴衣節」首獎。（台北市政府產業發展局提供）

    由涂苡庭設計，以紅衣金飾細膩呈現北投溫泉意象的作品「硫時」，從47件參賽作品中脫穎而出，一舉榮獲「2020台北北投花浴衣節」首獎。（台北市政府產業發展局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北市府推北投文史繪本 重現百年故事及建築之美
    2020/10/18 22:47

    台北市府推北投文史繪本 重現百年故事及建築之美
    拆除照曝光！台北士林陽明戲院告別 在地人感傷：滿滿的回憶...
    2020/08/09 19:21

    拆除照曝光！台北士林陽明戲院告別 在地人感傷：滿滿的回憶...

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    北投故事攝影展今開幕 道出北投傳奇故事
    2020/06/20 16:45

    北投故事攝影展今開幕 道出北投傳奇故事
    警方大揭密「北投百慕達」！ 1個月7車卡在這個分隔島
    2020/05/03 14:57

    警方大揭密「北投百慕達」！ 1個月7車卡在這個分隔島

    消費旺季 投資正當時
    武漢肺炎》疫情人心惶惶 北投溫泉泡腳池採實名制管控人流
    2020/03/25 19:18

    武漢肺炎》疫情人心惶惶 北投溫泉泡腳池採實名制管控人流
    生活今日熱門
    他疑惑「飯倒進小火鍋煮」竟遭2店員怒瞪！內行網友揭原因
    2020/10/24 21:42

    他疑惑「飯倒進小火鍋煮」竟遭2店員怒瞪！內行網友揭原因

    週日好天氣！早晚溫度低 沿海離島注意強風
    2020/10/24 21:15

    週日好天氣！早晚溫度低 沿海離島注意強風

    鑽石婚、金婚、模範父母 台南北門區1次發出去
    2020/10/24 22:21

    鑽石婚、金婚、模範父母 台南北門區1次發出去

    「柿」界首創！整顆柿子填入烏龍茶冰淇淋 番路鄉獨家美味
    2020/10/24 21:35

    「柿」界首創！整顆柿子填入烏龍茶冰淇淋 番路鄉獨家美味

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播