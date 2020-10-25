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    入秋山區降溫加水氣 奧萬大楓紅預估近幾年最佳

    奧萬大森林遊樂區的櫸木也在變色中，至於楓林區的楓香群變色還要再等等。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區的櫸木也在變色中，至於楓林區的楓香群變色還要再等等。（林務局南投林管處提供）

    2020/10/25 14:18

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區是賞楓勝地，但近幾年碰上暖冬與少雨，楓紅不盡理想，但今年入秋後除了山區降溫，近來颱風外圍環流與東北季風共伴效應也帶來降雨，園區內青楓、楓香等變色樹種葉片逐漸變色中，也讓園區人員預估今年楓況可能會是近幾年最佳，最佳賞楓期將落在11月中旬至12月底，遊客拭目以待。

    已經邁入10月底，最近受到東北季風影響，平僅平地早晚偏涼，山區更有將入冬的感覺，加上有颱風外環流帶來水氣，海拔約1000公尺的奧萬大森林遊樂區，早晚低溫已降至15度左右，整個山區的變色樹種包括青楓、楓香、落羽松、水杉、九芎、山漆、櫸木等，葉片出現紅、橘、黃、綠色，色彩愈來愈繽紛。

    園區人員認為近幾年受暖冬少雨影響，園區楓況總是差強人意，但今年若是溫度、水氣能持續配合，楓況可能會是近幾年最好的1年，預估賞楓期將落在11月中旬至12月底，大家拭目以待。

    以往秋冬季節是奧萬大森林遊樂區旅遊旺季，門票（全票200元）少有折扣，但林務局祭出今年底前國人可憑身分證件免費進入全台12座森林遊樂區之一的優惠，還沒使用的遊客可把握機會。

    至於已使用優惠的民眾也沒關係，南投林管處考量園區奧萬大吊橋封閉施工，至明年1月25日才會完工，且聯外道路鄉道投83線非假日白天（中午12點至下午1點除外）將全線封閉整修至11月15日，可能影響遊客入園觀光意願，因此將入園門票半價100元優惠從10月底再延長至明年1月底。

    奧萬大森林遊樂區楓林步道沉沙池旁的青楓，葉片已經轉黃。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區楓林步道沉沙池旁的青楓，葉片已經轉黃。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區櫻花園內的部分青楓已轉紅。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區櫻花園內的部分青楓已轉紅。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區員工宿舍青楓葉片已轉為橘紅色。（林務局南投管理處提供）

    奧萬大森林遊樂區員工宿舍青楓葉片已轉為橘紅色。（林務局南投管理處提供）

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