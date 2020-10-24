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    這就是愛情 關子嶺復古派對復刻50年代戀愛聖地

    關嶺之戀復古派對復刻50年代關子嶺戀愛聖地，重現名曲《關子嶺之戀》的浪漫時空，復刻拍攝場景，遊客體驗復古懷舊風。（記者楊金城翻攝）

    關嶺之戀復古派對復刻50年代關子嶺戀愛聖地，重現名曲《關子嶺之戀》的浪漫時空，復刻拍攝場景，遊客體驗復古懷舊風。（記者楊金城翻攝）

    2020/10/24 23:03

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市觀光旅遊局舉辦2020關子嶺溫泉美食節，主題週系列活動連番登場，今晚（24日）7點舉辦「關嶺之戀復古派對」，復刻50年代關子嶺戀愛聖地，重現名曲《關子嶺之戀》的浪漫時空，讓遊客都感到戀愛了，這就是愛情。

    今晚的關嶺之戀復古派對搭配復古文青餐車、復刻拍攝場景、咖茶市集體驗，還邀請來荷爾蒙少年、旺福樂團、謎路人樂團接連演唱，唱出跨越時空的輕搖滾樂風，讓現場遊客和關子嶺居民聽得如癡如醉，享受屬於「關子嶺之戀」的悠閒浪漫夜晚。

    遊客要體驗復古懷舊風，派對現場也安排南市大東夜市的專業妝髮師為遊客梳扮紳士帥氣油頭，及復古感的淑女空氣瀏海，再與現場復刻場景拍照打卡，浪漫文青感十足。

    台南市長黃偉哲說，關子嶺溫泉區歷史悠久，散發著濃厚的台、日懷舊風情，更是早年情侶必遊聖地，知名的《關子嶺之戀》道盡約會場景和戀愛中的甜蜜滋味，在懷舊復古風逆襲的時代，更是必遊的口袋名單之一，時序入秋，現在來白河關子嶺泡泥湯、吃美食、品咖啡，絕對時髦有型。

    沒趕上今晚關嶺之戀復古派對的遊客，下週六（10月31日）還有一場等你來瘋狂的主題週「萬聖妖怪溫泉樂園」。

    台南市觀光旅遊局局長郭貞慧說，31日晚上在關子嶺統茂溫泉會館旁的假日市集安排幫遊客畫上萬聖節鬼怪妝的整鬼化妝間，還有糖果一把抓的小南瓜糖果遊、妖怪食品研究所遊戲，而在寶泉橋溫泉公園除了解謎遊戲外，更有裝神弄鬼等遊客來試膽搞怪。

    今晚關嶺之戀復古派對，唱出跨越時空的輕搖滾樂風。（記者楊金城翻攝）

    今晚關嶺之戀復古派對，唱出跨越時空的輕搖滾樂風。（記者楊金城翻攝）

    關嶺之戀復古派對復刻50年代關子嶺戀愛聖地的浪漫時空，遊客體驗復古懷舊風。（記者楊金城翻攝）

    關嶺之戀復古派對復刻50年代關子嶺戀愛聖地的浪漫時空，遊客體驗復古懷舊風。（記者楊金城翻攝）

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