石斑魚研究屢遭不肖廠商盜用 中研院研究員氣炸

中央研究院臨海研究站研究員陳志毅的石斑魚研究，被不肖業者拿來當健康食品廣告。（記者林敬倫攝）

2020/10/24 20:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］中央研究院臨海研究站研究員陳志毅與團隊從石斑魚身上提煉抗菌肽，正研究能否開發成治療燒燙傷的藥物；不料，研究還未進入人體實驗階段，沒有進行任何技術轉移，卻屢遭不明健康食品盜用，更有友人拿產品來問他能否打折？讓陳志毅氣炸，他站出來大聲疾呼，除要捍衛自己名譽，更呼籲民眾別買類似的健康食品，以免傷了荷包跟健康。

陳志毅與研究團隊，成功從石斑魚身上的膠原蛋白，提煉出抗菌肽，並發現能用以殺菌，現正研究如何開發成治療燒燙傷的藥物，研究分為4階段，在老鼠與豬隻身上都實驗成功，準備在猴身上實驗，接著才會進入人體臨床實驗。

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不過，陳志毅發現，他與團隊的研究，被不肖廠商盜用，直接在產品上，打出「中研院陳志毅研究員所研發之石斑魚抗菌胜肽」等字眼當健康食品廣告，一罐還賣4800元，讓陳志毅看了氣得跳腳。

「類似事件已經發生5、6次以上！」陳志毅說，他們的研究有到學校或中研院演講，傳出去的資料，被不肖廠商利用，當作欺騙消費者的廣告，用來賣健康食品。

他指出，但他的研究根本還沒進行技術轉移，這是很糟糕的事，不只損害他的名譽，許多消費者是鄉下的阿公、阿嬤，買了不但花了一堆冤枉錢，還可能影響健康，他憂心，有天吃死人就麻煩大了。

陳志毅指出，曾經有在台積電工作的工程師，看到廣告打電話給他，詢問怎麼購買產品，甚至有朋友搭計程車，與司機聊天的過程中知道朋友來自中研院，就拿一罐有問題的健康產品，問「認不認識陳志毅？」買這產品能不能打折？甚至還有朋友在馬來西亞，看到打著他的名號的產品，這真的造成極大的困擾，看到都快昏了。

縣衛生局說，依據食品安全衛生管理法，食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，否則可依法開罰4萬元以上400萬元以下罰鍰，建議民眾如發現類似產品，可先向警方報案，或通報轄區衛生所。

縣府消保官王雅琳說，此案確實有涉及廣告不實的嫌疑，消費者如購買到類似爭議產品，可撥打1950或上行政院消費者保護網站申訴。

看著研究被不肖業者盜用當廣告，陳志毅氣炸。（記者林敬倫攝）

中央研究院臨海研究站研究員陳志毅的石斑魚研究，被不肖業者拿來當健康食品廣告。（記者林敬倫攝）

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