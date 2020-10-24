霧峰2農地違章工廠 中市府斷水斷電

霧峰2家農地違章工廠被斷水電。（記者蔡淑媛攝）

2020/10/24 20:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市日前勒令霧峰區民生路上2家新增未登記工廠停工，再複查時發現2業者均未依規辦理，經發局長張峯源昨天（23日）會同台電及台水公司率隊前往，依經濟部《未登記工廠停止供電供水作業程序》，現場執行斷水斷電，後續將通報建管單位執行拆除作業，維護公共安全及農地正義，遏止農地違章工廠新增。

經發局指出，中央修正《工廠管理輔導法》，公告105年5月20日後新增的未登記工廠，應依法拆除；市府訂定《違反土地使用管制代履行拆除執行原則》今年10月1日上路，明定土地或建物所有權人、使用人或管理人若違反土地使用管制規定，若經限期自行拆除仍不拆除，將由市府通報建管單位執行拆除作業，並向業者收取代履行費。

請繼續往下閱讀...

修正後的《工輔法》以「特定工廠登記制度」輔導既有工廠，經發局為協助在地臨登及未登記工廠企業主，全力加速相關申請案件審查，截至10月22日止，收件量已達3348件、核准量2011件，數量雙居全國第一，呼籲105年5月19日以前設立的低污染未登記工廠且符合納管條件者，儘速向經發局申請納管，若截至111年3月19日未提出納管申請者，將依法停止供電供水。

經發局也說，修正後的《工輔法》自今年3月20日施行後，市府持續針對新增未登記工廠進行稽查，未來將持續貫徹公權力，落實查處新增未登記工廠，呼籲廠商切勿心存僥倖。

霧峰2家農地違章工廠，複查仍均未依規辦理。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法