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    首頁　>　生活

    勵志！身心障友勤學 彈琴、環島、開堆高機樣樣行

    有輕度智能障礙的小傑（左），經過南投縣德安啟智教養院的訓練，不僅生活自理無虞，還會搭火車環島，甚至開堆高機，令院長何心慈（右）相當感動，秀出小傑蒐集的火車票紀念品。（記者劉濱銓攝）

    有輕度智能障礙的小傑（左），經過南投縣德安啟智教養院的訓練，不僅生活自理無虞，還會搭火車環島，甚至開堆高機，令院長何心慈（右）相當感動，秀出小傑蒐集的火車票紀念品。（記者劉濱銓攝）

    2020/10/24 20:54

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣28歲有輕度智能障礙的小傑（化名），父母先後離世，18歲遭親戚家暴，被送到德安啟智教養院，起初內向害羞，難以和人溝通，在院方訓練指導下，如今已住進社區家園學習融入社會，年幼曾學習鋼琴，透過不斷練習還會彈「鐵達尼號」，也會自己搭火車環島，到工業區找工作，學會開堆高機、考取執照，甚至轉換工作跑道時，還讓老東家有點捨不得，令人刮目相看，也印證了只要肯努力學習，就能成功的道理。

    小傑說，在教養院學習到如何跟人溝通，雖然講話、理解會稍微慢一些，但大多能完整表達，雖然出社會難免遭受異樣眼光或歧視，但他都一笑置之，不去計較太多，工作上如有不懂，就會去請教別人，不會放棄學習，只要熟練了就一定會上手。

    他喜歡看火車、聽火車的聲音，這幾年有工作收入後，就會買火車票到處旅行，最近還從台北買火車票環島，只不過少了個伴陪他，覺得有點可惜，希望以後能有女友陪他環島。

    院方指出，小傑即便是身心障礙，但學習能力不錯，現已搬離院區到德安承辦的社區居住計畫「中興居」生活，之前在工業區的工作因工作量有點大，小傑覺得累才轉換跑道，沒想到他會開堆高機的技能，讓工廠有點捨不得他離開，其工作能力受到肯定，讓人替他感到驕傲。

    院長何心慈說，教養院成立滿20周年，今天舉辦院慶運動會，讓院生能與大家互動玩趣味競賽，看見個案能夠融入社會、獨立生活，是院方最大的成就，只要是工作或自理能力無虞，都會訓練到讓他們能搬去社區家園，針對較嚴重的身心障礙者，則會提供健康促進、延緩老化，近期也將募資籌建3000萬元的老化專區，讓年長個案有舒適生活環境、在地老化，盼社會各界踴躍捐助。

    有輕度智能障礙的小傑，年幼曾學過鋼琴，透過不斷練習，還會彈奏「鐵達尼號」。（記者劉濱銓攝）

    有輕度智能障礙的小傑，年幼曾學過鋼琴，透過不斷練習，還會彈奏「鐵達尼號」。（記者劉濱銓攝）

    有輕度智能障礙的小傑，經過南投縣德安啟智教養院的訓練，不僅會自己找工作，還在工作中學會開堆高機。（記者劉濱銓翻攝）

    有輕度智能障礙的小傑，經過南投縣德安啟智教養院的訓練，不僅會自己找工作，還在工作中學會開堆高機。（記者劉濱銓翻攝）

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