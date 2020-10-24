「柿」界首創！整顆柿子填入烏龍茶冰淇淋 番路鄉獨家美味

嘉義縣番路鄉農會推出創新冰品，柿果子青心烏龍茶冰淇淋將整粒柿果挖成中空後，填入香濃的烏龍茶冰淇淋，口感豐富。（記者林宜樟攝）

2020/10/24 21:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉是全國最大的柿子產區，也是知名的高山烏龍茶產區，番路鄉農會今年創新研發阿里山青心烏龍茶雪糕、阿里山青心烏龍茶雪酪冰品，還將柿子與烏龍茶結合推出柿果子青心烏龍茶冰淇淋，新產品今天發表時，許多民眾搶著試吃享用，直說「雙重口感一級棒」。

番路鄉農會由農委會農糧署南區分署指導，今天與明天在農會「飲冰柿茶集」販售部前廣場舉辦「悠遊番路．柿季茶鄉」柿子節活動，縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達、番路鄉農會理事長莊振基等到場向民眾推銷好吃的柿子，介紹新研發的冰品。

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番路鄉農會總幹事盧淑惠說，鄉內柿子產量占全國7成，全台知名，今年氣候佳，柿子盛產，甜度更達14到15度；盧淑惠說，許多人知道番路產柿子，其實大阿里山茶區中番路鄉的茶葉產量僅次於梅山鄉，隙頂更是知名茶區，因此農會研發新產品，讓更多人瞭解番路鄉阿里山青心烏龍茶的好滋味。

盧淑惠說，阿里山青心烏龍茶雪糕、雪酪採用百分之百茶葉製成，低脂、少糖，咬下可聞到濃郁的烏龍茶香，柿果子青心烏龍茶冰淇淋將整粒柿果挖成中空後，填入香濃的烏龍茶冰淇淋，口感豐富，柿甜和茶香結合，是番路鄉農會獨家的創新冰品。

柿子節明天（25日）早上9點到下午5點有造柿走秀，還有新冰品促銷、舞台表演、鮮柿吃到飽、創意料理試吃、鮮柿真空脫澀DIY、農特產推廣促銷、柿餅SPA工坊加工導覽等活動，還有幸福農村聯合成果展，消費滿500元可換阿里山青心烏龍茶雪糕1支。

嘉義縣番路鄉農會以鄉內兩大農產，推出阿里山青心烏龍茶及柿子創新冰品。（記者林宜樟攝）

嘉義縣番路鄉農會推出阿里山青心烏龍茶及柿子創新冰品。（記者林宜樟攝）

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