為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    浪浪慘變袋鼠！遭陷阱奪走前腳 牠出面控訴：把腳還給我

    失去前腳只能靠後腳行走站立的「白白」，由愛媽陪伴出席台灣照生會照生食物銀行南投分會暨中華照生黨南投黨部成立大會。（記者佟振國攝）

    失去前腳只能靠後腳行走站立的「白白」，由愛媽陪伴出席台灣照生會照生食物銀行南投分會暨中華照生黨南投黨部成立大會。（記者佟振國攝）

    2020/10/24 19:52

    〔記者佟振國／南投報導〕汪星人變袋鼠？這並不好笑，而是血淋淋的案例！有鑑於淺山地區捕獸鋏、山豬吊等違法陷阱傷害動物的案例層出不窮，南投縣關懷動物協會特別製作宣導海報，主角則是慘遭陷阱奪走前腳的浪浪「白白」，今天也由愛媽陪伴現身中華照生黨南投黨部成立大會，動保人士也極力呼籲相關單位能嚴查嚴懲違法使用陷阱者，別再有動物受害。

    社團法人台灣照顧生命協會貓狗119，今天在埔里鎮信義路舉辦照生食物銀行南投分會暨中華照生黨南投黨部成立大會，照生聯盟執行長董冠富說，有鑑於南投偏鄉動保的資源不足，希望能將北部較多的動保資源帶給中部地區的愛爸、愛媽，提供流浪貓狗更即時的協助，讓南投能脫離動保沙漠的困境。

    有鑑於淺山地區仍常見已禁用的捕獸鋏、山豬吊，不僅野生動物受害、也導致流浪狗誤觸陷阱致死或成殘的案例大增，南投縣關懷動物協會最近也製作宣導海報，以成功救援的浪浪「白白」為主角，牠多次誤觸山豬吊，已被奪去1對前腳，現在只能用後腳走站，就像是隻袋鼠，海報中也苦苦哀求「把我的腳還給我」，讓動保人士看了十分心疼。

    動保人士說，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若致動物重傷或死亡，可依動保法處2年以下有期徒刑或併科20萬元以上200萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。

    中華照生黨南投黨部於埔里成立，要讓流浪貓狗有基本被救援的尊嚴。（記者佟振國攝）

    中華照生黨南投黨部於埔里成立，要讓流浪貓狗有基本被救援的尊嚴。（記者佟振國攝）

    南投縣關懷動物協會以遭陷阱奪去前腳的慘變「袋鼠」的浪浪「白白」為主角，製作禁用山豬吊陷阱海報。（記者佟振國攝）

    南投縣關懷動物協會以遭陷阱奪去前腳的慘變「袋鼠」的浪浪「白白」為主角，製作禁用山豬吊陷阱海報。（記者佟振國攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悲慘！ 台灣黑熊遭台中果農「山豬吊」困住 前肢、嘴巴濺血
    2020/10/01 10:27

    悲慘！ 台灣黑熊遭台中果農「山豬吊」困住 前肢、嘴巴濺血
    浪浪寄居校園4年被送養 6天走30公里腳滲血盼回家
    2020/09/16 19:55

    浪浪寄居校園4年被送養 6天走30公里腳滲血盼回家

    清景麟建築團隊的初心 給消費者最好的一切
    埔里虎頭山浪浪慘變「三腳狗」 動保團體籲嚴查「山豬吊」
    2020/02/21 20:04

    埔里虎頭山浪浪慘變「三腳狗」 動保團體籲嚴查「山豬吊」
    黑面琵鷺「腳拖獸鋏」 鳥友揪心：怎麼連候鳥也受害
    2020/01/07 20:52

    黑面琵鷺「腳拖獸鋏」 鳥友揪心：怎麼連候鳥也受害

    平平都是33%公設 大基地價值有感升級
    鼻酸！石虎中捕獸套索 雙腳、尾巴嚴重腐爛安樂死
    2019/08/01 17:21

    鼻酸！石虎中捕獸套索 雙腳、尾巴嚴重腐爛安樂死
    山豬吊」斷雙腿 南投家犬淪為袋鼠狗
    2017/10/03 17:22

    山豬吊」斷雙腿 南投家犬淪為袋鼠狗
    生活今日熱門
    單株100多朵蝴蝶蘭 大里蘭展全場總冠軍
    2020/10/23 20:49

    單株100多朵蝴蝶蘭 大里蘭展全場總冠軍

    中捷綠線將履勘 林佳龍：除了期待更要為市民把關
    2020/10/23 21:25

    中捷綠線將履勘 林佳龍：除了期待更要為市民把關

    花80元加油騎不到3分鐘「油錶歸零」 車主看完監視器氣炸
    2020/10/23 21:21

    花80元加油騎不到3分鐘「油錶歸零」 車主看完監視器氣炸

    黑夜比白天美 四重溪溫泉季絕美夜景打臉酸民
    2020/10/23 20:36

    黑夜比白天美 四重溪溫泉季絕美夜景打臉酸民

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播