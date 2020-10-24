浪浪慘變袋鼠！遭陷阱奪走前腳 牠出面控訴：把腳還給我

失去前腳只能靠後腳行走站立的「白白」，由愛媽陪伴出席台灣照生會照生食物銀行南投分會暨中華照生黨南投黨部成立大會。（記者佟振國攝）

2020/10/24 19:52

〔記者佟振國／南投報導〕汪星人變袋鼠？這並不好笑，而是血淋淋的案例！有鑑於淺山地區捕獸鋏、山豬吊等違法陷阱傷害動物的案例層出不窮，南投縣關懷動物協會特別製作宣導海報，主角則是慘遭陷阱奪走前腳的浪浪「白白」，今天也由愛媽陪伴現身中華照生黨南投黨部成立大會，動保人士也極力呼籲相關單位能嚴查嚴懲違法使用陷阱者，別再有動物受害。

社團法人台灣照顧生命協會貓狗119，今天在埔里鎮信義路舉辦照生食物銀行南投分會暨中華照生黨南投黨部成立大會，照生聯盟執行長董冠富說，有鑑於南投偏鄉動保的資源不足，希望能將北部較多的動保資源帶給中部地區的愛爸、愛媽，提供流浪貓狗更即時的協助，讓南投能脫離動保沙漠的困境。

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有鑑於淺山地區仍常見已禁用的捕獸鋏、山豬吊，不僅野生動物受害、也導致流浪狗誤觸陷阱致死或成殘的案例大增，南投縣關懷動物協會最近也製作宣導海報，以成功救援的浪浪「白白」為主角，牠多次誤觸山豬吊，已被奪去1對前腳，現在只能用後腳走站，就像是隻袋鼠，海報中也苦苦哀求「把我的腳還給我」，讓動保人士看了十分心疼。

動保人士說，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若致動物重傷或死亡，可依動保法處2年以下有期徒刑或併科20萬元以上200萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。

中華照生黨南投黨部於埔里成立，要讓流浪貓狗有基本被救援的尊嚴。（記者佟振國攝）

南投縣關懷動物協會以遭陷阱奪去前腳的慘變「袋鼠」的浪浪「白白」為主角，製作禁用山豬吊陷阱海報。（記者佟振國攝）

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