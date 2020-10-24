為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鑽石婚、金婚、模範父母 台南北門區1次發出去

    北門模範母親許洪錦菊（右四）獲表揚。（記者楊金城翻攝）

    北門模範母親許洪錦菊（右四）獲表揚。（記者楊金城翻攝）

    2020/10/24 22:21

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區公所今天（24日）表揚鑽石婚楷模7對、金婚楷模16對、模範父親10人、模範母親10人，受獎人員及家屬都盛裝出席，臉上充滿喜悅。

    鑽石婚楷模有洪大陣和洪陳燕、凃山海和凃李月珠、王登侯和王吳錦盆、蔡天振和王雲、朱啟琛和朱羅麗華、鄭益利和鄭陳阿米、楊吉郎和楊吳時嫌。金婚楷模有王順和王莊連招等16對。

    晶鑽爸爸：黃文成、王蓮順、凃和順、陳榮泉、李進元、陳慶章、王清波、許尊賢、劉榮賢、吳神助。

    慈暉媽媽：郭王廚、許洪錦菊、凃陳金玉、吳淑芬、李秀琴、王蔡秋涼、蔡洪明月、曾陳彩鳳、黃秀菊、侯楊旅。

    北門鑽石婚楷模中婚齡最高者為蚵寮里洪大陣、洪陳燕夫妻（婚齡68年），兩老都屆90歲大關，仍身強體壯，常常踩著腳踏車到廟口兜風，也常協助里內環境清潔，獲得鄰里肯定。

    北門區長張明寶表示，在民情純樸的鄉下地方，家庭成員間的感情都很含蓄，家人間都不太敢表達心中的感謝之意，希望藉表揚肯定得獎者為家庭、社會做出的奉獻外，也替家屬創造一個互相表達心中感恩之情的機會。另鑽石婚、金婚夫婦攜手到白頭，夫妻同甘共苦、相互扶持的情誼值得年輕世代學習。

    北門區模範父親合照。（記者楊金城翻攝）

    北門區模範父親合照。（記者楊金城翻攝）

    北門鑽石婚夫妻楊吉郎（右六）、楊吳時嫌（右五）。（記者楊金城翻攝）

    北門鑽石婚夫妻楊吉郎（右六）、楊吳時嫌（右五）。（記者楊金城翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    埔里「白石婚」夫妻拌嘴75年 愈吵感情愈堅固
    2020/10/21 16:46

    埔里「白石婚」夫妻拌嘴75年 愈吵感情愈堅固
    結縭逾50、60、70年 台中大甲表揚160對夫妻
    2020/10/16 14:10

    結縭逾50、60、70年 台中大甲表揚160對夫妻

    最後1字頭 「水澍之間」熱銷8成
    下週七夕情人節 烏日公所表揚結婚逾半世紀夫妻
    2020/08/22 14:02

    下週七夕情人節 烏日公所表揚結婚逾半世紀夫妻
    桃喜老爸！源氣媽咪！ 桃園市表揚模範父母親88人
    2020/07/26 23:18

    桃喜老爸！源氣媽咪！ 桃園市表揚模範父母親88人

    名人齊居「富邦天空樹」 獨享2千坪私家湖光水色
    丁李玉枝拉拔7子女 慶鑽石婚又獲選模範母親
    2016/05/01 20:36

    丁李玉枝拉拔7子女 慶鑽石婚又獲選模範母親
    生活今日熱門
    「媽媽上衣少於15公分」被扣分 她PO辣照挺兒嗨翻網友
    2020/10/24 00:00

    「媽媽上衣少於15公分」被扣分 她PO辣照挺兒嗨翻網友

    「勾」當不是唸「溝」？她PO教育部正確字音表 網全崩潰
    2020/10/24 00:00

    「勾」當不是唸「溝」？她PO教育部正確字音表 網全崩潰

    新北垃圾跨界丟 桃市4里擬試辦專用垃圾袋
    2020/10/23 23:35

    新北垃圾跨界丟 桃市4里擬試辦專用垃圾袋

    外送訂單備註「滿滿心經」！ 原因曝光讓店家哭笑不得
    2020/10/24 00:50

    外送訂單備註「滿滿心經」！ 原因曝光讓店家哭笑不得

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播