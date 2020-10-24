鑽石婚、金婚、模範父母 台南北門區1次發出去

北門模範母親許洪錦菊（右四）獲表揚。（記者楊金城翻攝）

2020/10/24 22:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區公所今天（24日）表揚鑽石婚楷模7對、金婚楷模16對、模範父親10人、模範母親10人，受獎人員及家屬都盛裝出席，臉上充滿喜悅。

鑽石婚楷模有洪大陣和洪陳燕、凃山海和凃李月珠、王登侯和王吳錦盆、蔡天振和王雲、朱啟琛和朱羅麗華、鄭益利和鄭陳阿米、楊吉郎和楊吳時嫌。金婚楷模有王順和王莊連招等16對。

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晶鑽爸爸：黃文成、王蓮順、凃和順、陳榮泉、李進元、陳慶章、王清波、許尊賢、劉榮賢、吳神助。

慈暉媽媽：郭王廚、許洪錦菊、凃陳金玉、吳淑芬、李秀琴、王蔡秋涼、蔡洪明月、曾陳彩鳳、黃秀菊、侯楊旅。

北門鑽石婚楷模中婚齡最高者為蚵寮里洪大陣、洪陳燕夫妻（婚齡68年），兩老都屆90歲大關，仍身強體壯，常常踩著腳踏車到廟口兜風，也常協助里內環境清潔，獲得鄰里肯定。

北門區長張明寶表示，在民情純樸的鄉下地方，家庭成員間的感情都很含蓄，家人間都不太敢表達心中的感謝之意，希望藉表揚肯定得獎者為家庭、社會做出的奉獻外，也替家屬創造一個互相表達心中感恩之情的機會。另鑽石婚、金婚夫婦攜手到白頭，夫妻同甘共苦、相互扶持的情誼值得年輕世代學習。

北門區模範父親合照。（記者楊金城翻攝）

北門鑽石婚夫妻楊吉郎（右六）、楊吳時嫌（右五）。（記者楊金城翻攝）

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