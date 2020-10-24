週日好天氣！早晚溫度低 沿海離島注意強風

明天除了台北山區與東半部之外，各地區大多為多雲到晴的好天氣。（資料照）

2020/10/24 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕明（25）日除了台北山區與東半部有降雨機率，各地為多雲到晴的好天氣；台北市、沿海與離島地區易有強陣風出現；鄰近菲律賓的熱帶性低氣壓有機率發展為颱風，請民眾注意後續發展。

中央氣象局預報，明天東北季風減弱，水氣少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部及大台北山區多雲偶有零星雨，南部地區晨間也有些許飄雨機率；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖也有8級左右陣風，台北市受地形影響，亦有較強陣風，民眾進行海邊活動或海上作業時請注意自身安全。

請繼續往下閱讀...

今年第17號輕度颱風「沙德爾」，今天下午2點位於鵝鑾鼻西南西方960公里的海面上，向西移動，未來將持續減弱並趨向中南半島一帶，對台灣天氣已無影響；菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，位於鵝鑾鼻東南方約1440公里的海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，趨向呂宋島一帶之後會逐漸進入南海，下週有可能為台灣帶來一些水氣。

天氣風險公司指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，很快就會形成第18號颱風「莫拉菲」，預估未來也是穿過菲律賓往南海前進，對台灣沒有直接影響，不過外圍水氣在下週三（28日）、週四（29日）時有機會影響東半部地區。

溫度方面，明天各地清晨仍然偏涼，除了高雄低溫達24度左右之外，其他地區低溫約19至22度，局部沿海空曠地區可能出現17度左右低溫，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫24至26度，新竹以南及台東27至31度，中南部日夜溫差再度轉大，民眾外出時請記得攜帶衣物。

紫外線方面，明天各地均為中量級至高量級。

空氣品質方面，明天東北季風稍減弱，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物較易累積，且午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

第17號颱風「沙德爾」正往中南半島前進，而菲律賓周遭的熱帶低壓，有機會發展成颱風。（圖擷取自中央氣象局）

溫度方面，明天清晨仍然偏涼，除了高雄低溫24度左右，其他地區約19至22度，局部沿海空曠地區可能出現17度左右低溫。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天各地均為中量級至高量級。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天東半部、竹苗以北為綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法