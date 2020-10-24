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    新北市美展頒獎 93件得獎作品展現科技時代故事與心事

    新北市長侯友宜與油畫類第1名得主鄭慎尹合影，作品《芳蘭山風景》是3連幅高1.5米的系列作品。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜與油畫類第1名得主鄭慎尹合影，作品《芳蘭山風景》是3連幅高1.5米的系列作品。（記者何玉華攝）

    2020/10/24 19:30

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市最具指標性的美術類競賽「2020新北市美展」，今（24）日在新北市藝文中心舉行各類組頒獎典禮，新北市長侯友宜勉勵所有參賽者持續創作；文化局長龔雅雯表示，美展共展出油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等5個類別共93件得獎作品，即日起至11月15日在新北市藝文中心展覽廳展出。

    文化局指出，新北市美展是新北市最具指標性的美術類競賽，也是全台藝術家大顯身手的平台，今年競賽在賽制上放寬作品尺寸限制，讓所有參賽者能盡情的自由創作，得獎作品比起往年也增加許多大尺寸與系列作的作品，與往年呈現出不同的展覽樣貌。

    科技藝術類第1名由藝術家陳新偉獲得，作品《異類之於同體》由3張身體翻模的外皮吊掛在展場中，再使用投影機將影像打映在人皮與展牆，影像內容是藝術家不斷觸摸、搓揉自己的臉孔與身體，整體有強烈的衝擊感。陳新偉說，他希望藉由影像與人皮裝置的交疊，呈現出身體的模糊性，來反思自我認同、心理性別角色等問題。

    文化局指出，油畫類第1名鄭慎尹的作品《芳蘭山風景》是3連幅高1.5米的系列作，呈現出暗黑幽冥的幻境，別具氣勢。水彩類第1名王少夫《憶…童年…》描繪孩童們在樹林間玩捉迷藏，帶出溫暖童年回憶。版畫類第1名陳韻涵《夜巡系列：冰櫃、夾物機》為2連幅紙凹版畫佐以拼貼技法，富有裝飾性與趣味。攝影類第1名陳文欽《尋找新樂園》為4連幅「十字架」符號系列照，頗富精神寄託的涵義。

    評審們對這屆參賽的作品，普遍認為散發出當代人特有的頹廢情懷，以及因科技距離而產生的孤獨感，一方面緬懷往昔時光，另一方面迎合時代進步與科技革新，不論平面畫作或是數位作品，都蘊含著大量的故事與心事。

    科技藝術類第1名作品《異類之於同體》，創作者陳新偉說，希望藉由影像與人皮裝置的交疊，呈現出身體的模糊性，來反思自我認同、心理性別角色等問題。 （記者何玉華攝）

    科技藝術類第1名作品《異類之於同體》，創作者陳新偉說，希望藉由影像與人皮裝置的交疊，呈現出身體的模糊性，來反思自我認同、心理性別角色等問題。 （記者何玉華攝）

    新北市市長侯友宜與各類別得獎人大合照。（記者何玉華攝）

    新北市市長侯友宜與各類別得獎人大合照。（記者何玉華攝）

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