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    偽出國！ 芬園米粉嘉年華大玩世界風

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，吸引爆滿親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，大飽口福。 （記者湯世名攝）

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，吸引爆滿親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，大飽口福。 （記者湯世名攝）

    2020/10/24 14:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕偽出國！彰化縣芬園鄉米粉嘉年華今天盛大登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，與鄉內農村再生社區合作，規劃包含婆媽創意米粉料理、異國風味米粉免費品嘗及寓教於樂的闖關活動，吸引500多名親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，大飽口福。

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，規劃婆媽創意米粉料理、異國風味米粉免費品嘗，吸引500多名親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，鄉長林世明（左）也大飽口福。（記者湯世名攝）

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，規劃婆媽創意米粉料理、異國風味米粉免費品嘗，吸引500多名親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，鄉長林世明（左）也大飽口福。（記者湯世名攝）

    芬園米粉節今天在芬園環保公園盛大登場，今年受疫情影響，民眾不便出國旅行，芬園鄉公所希望透過這項充滿異國風味的活動，讓民眾品嘗異國風情好味道，有如置身在國外美食世界。活動結合靜芬社區牛屎崎生態園區特有的獨角仙復育活動、楓坑社區百年米粉特產。

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，結合墨西哥料理的米粉，讓親子大飽口福。 （記者湯世名攝）

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，結合墨西哥料理的米粉，讓親子大飽口福。 （記者湯世名攝）

    芬園米粉節現場規劃社區婆婆媽媽創意米粉料理賽，卯足全力的參賽代表都拿出讓人驚豔不已的米粉創意料理，吸引民眾圍觀。在世界風米粉免費品嘗攤位中，更打破傳統印象，將芬園米粉與世界各國知名美食完美結合，如新加坡肉骨茶、泰式打拋肉、越南河粉、墨西哥Taco等，共有1000份的台式和各國風味的米粉料理，讓現場500多名親子對芬園米粉留下嶄新的印象。現場結合米粉主題的「米芬遊樂世界主題闖關」，也讓大家以趣味方式了解更多芬園米粉的點滴故事和芬園特色景點資訊。

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，吸引爆滿親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，大飽口福。 （記者湯世名攝）

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，吸引爆滿親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，大飽口福。 （記者湯世名攝）

    芬園鄉公所現場加碼準備了800份芬園米粉禮袋，讓民眾有吃有拿，將芬園米粉的美味帶回家與親朋好友一起分享。芬園鄉長林世明表示，芬園鄉公所近年努力推廣與輔導鄉內各項特色產業結合觀光性質，更希望長期為他人代工的芬園米粉能有自己的一片天，將芬園米粉的品牌行銷全台各地。

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，吸引爆滿親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，大飽口福。 （記者湯世名攝）

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，吸引爆滿親子大啖結合墨西哥、越南、泰式料理的米粉，大飽口福。 （記者湯世名攝）

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，吸引爆滿親子參加大飽口福。 （記者湯世名攝）

    芬園鄉米粉嘉年華今天登場，今年以「跟著米粉去旅行」為主軸，以米粉主題嘉年華的型態呈現，吸引爆滿親子參加大飽口福。 （記者湯世名攝）

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