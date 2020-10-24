陳時中：當健保支出增多 調漲保費勢在必行

衛福部長陳時中談到健保調漲議題，明言健保會必須考量收支連動問題，當健保支出增多，調漲保費已是勢在必行。（記者張嘉明攝）

2020/10/24 13:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕由於健保安全準備金明年將低於1.5個月，依法須調高費率，今日衛福部長陳時中受邀赴台北市醫師職業工會第4次年度大會演說，談到健保調漲議題，明言健保會必須考量收支連動問題，當健保支出增多，調漲保費已是勢在必行。

在陳時中上台演說之前，北市醫師職業工會理事長黃致翰代表工會成員，質疑若健保費調漲，健保署要如何化解人民的疑慮，陳時中說，健保的財務會有問題，健保費用占整體GDP的3.48%，其中3.48%中有36%的費用由政府支出，他表示，在2013年二代健保上路之前，那時健保是採取收支分離，收入與支出由監理會、費協會分別負責，就因為由兩個不同單位來弄，導致收支經常會有不平衡情況，所以二代健保時將監理會、費協會合併為健保會，「健保會不能只想到支出，也必須考量收入的問題，當該降費率的時候不降、該升費率時不升，健保就會出問題，健保會必須將『收支連動』做出來！」

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對於外界認為台灣的就醫文化不佳、民眾愛看病等批評，陳時中並不認同，他說外界爭論到底民眾多看病是好，抑或是少看病才是好，甚至是有需要的人可以方便就診等，他說很難精確定義，「我的想法單純，我認為多看病對國家整體健康是好的。」

陳時中舉歐美今年遭遇武漢肺炎疫情，醫療量能崩盤的情況為例，他說過去多半都會推崇歐美等國人民若感冒要就醫，往往必須等10天，再視是否能自我痊癒再就醫，並大讚說這樣才不會有醫療浪費等，但這次疫情下，正因為病人無法必須等10天才能就診，導致社區傳播快速，最後疫情爆發耗盡醫療量能，「這就是基礎醫療的防線沒有做好。」抑或是美國雖然有健康保險，但普遍來說就保率不高，甚至很多人根本無法負擔，變成不幸感染武肺後，曾有案例接受治療出院後收到天價費用，民眾直言如果當初知道這麼貴、寧願不就診，「當醫療貴到民眾不敢看時，等於完全棄守醫療第一道防線。」

另外也有醫界人士認為健保部分負擔的部分必須要檢討，甚至主張應該提高健保「部分負擔」的費用，陳時中直言，如果提高「部分負擔」費用將會妨礙弱勢者的就醫權，並對是否會有節流效果態度保留，「如果弄到弱勢者不敢看病，這是我們不想做的，也違反社會保險的精神。」他表示可以研究是否提高些微的部分負擔費用，但若部分負擔費用太高，會產生排擠效應。

陳時中說健保給付給醫療人員部分，會朝多給付診斷費用、少給付醫療費用來進行，他說病人無法做診斷，並且醫師的診斷是建立民眾對抗疫病的第一道防線，「新興傳染病只會愈來愈多，大家更常去看病、警報發得愈早，公衛偵測啟動就能愈早。」

另外對於全責照護是否要納入健保，陳時中表示政府絕對會推動全責照護，但是否要歸在健保下面則待討論，他說即使全責照護歸在健保下，也不能排擠原有的預算，「新的計畫要有新計畫的錢。」

陳時中也對部分大學希望能增設醫學院等做出回應，他說衛福部已經做過評估，只要到2028年，台灣醫療人力就會平衡，目前並不打算增設醫學院，不過由於部分醫學院招收的醫學生名額較多，會以原有的名額來挪，「有些學校真的太大了。」

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