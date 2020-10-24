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    施振榮高醫大演講：發展AI科技結合智慧醫療 充當醫師分身

    施振榮昨天於高醫大演講。（記者黃旭磊攝）

    施振榮昨天於高醫大演講。（記者黃旭磊攝）

    2020/10/24 13:17

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕宏碁集團創辦人施振榮週五在高雄醫學大學演講表示，要發展AI科技結合智慧醫療，充當醫師分身，在睡覺時也能持續在世界各角落瞭解患者病情。

    施振榮以「從王道談醫療產業國際化」為題，對上百名師生演說，開場白提到「我的使命是讓醫師未來在睡覺的時候也能對人類做出具體貢獻」，他認為台灣醫療領先世界，資通訊產業行遍各地，而健康醫療產業借重AI科技，結合智慧醫療，在醫師睡覺時充當分身，持續在世界各角落瞭解患者病況。

    高醫大校長鐘育志今天（24日）表示，未來趨勢將走向BioICT（生醫電資）跟醫學緊密結合，師生要思索如何跨域合作讓世界更美好，施振榮見證台灣ICT產業發展歷程。

    施振榮指出，「防疫、健康、醫療」將是台灣轉型發展契機，而在智慧醫療發展策略應借重ICT產業基礎，在ICT平台及AI科技發展數位防疫、健康聯網、智慧醫療等領域應用。

    演講於本週五舉行，現場座無虛席，同學在樓梯間席地而坐專心聆聽，不少人認真抄筆記。

    施振榮說，王道是大小組織領導之道，其中，「創造價值、利益平衡、永續經營」是三大核心信念，而1992年提出「微笑曲線」產業價值理論隨著時代演變為「新微笑曲線」，藉由跨領域整合在新經濟中創造新體驗，並共享資源，這是台灣未來轉型升級關鍵所在。

    上百名師生聆聽「從王道談醫療產業國際化」內容。（記者黃旭磊翻攝）

    上百名師生聆聽「從王道談醫療產業國際化」內容。（記者黃旭磊翻攝）

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