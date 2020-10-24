避連假搶登玉山 排雲山莊抽籤人數破紀錄

秋天氣候穩定適合登山健行，玉山國家公園排雲山莊住宿抽籤人數，今24日高達4994人，打破歷年紀錄。（玉管處提供）

2020/10/24 12:57

［記者劉濱銓／南投報導］秋高氣爽瘋登山！日前傳出玉山國家公園管理處在本月國慶日，受理申請玉山排雲山莊住宿抽籤人數高達5803人，惟經玉管處扣除重複計算的候補人數後，實際人數為4222人，而本月排雲抽籤人數最多的並非中秋、國慶連假，反而是今天（24日）一般例假日，計有4994人，不僅逼近5000大關，也打破歷年抽籤人數紀錄。

玉管處表示，玉山國家公園在1999年起，攀登玉山必須抽籤排雲住宿，當時還採人工抽籤，2004年才改成電腦抽籤，早期登玉山抽籤就以假日最多，當時2、3000人就算很多，之後登山民眾增加，抽籤人數漸漸突破4000人，直到本月24日，抽籤人數達到4994人，成為目前可追溯至2014年有紀錄以來的最多人數，而排雲床位有116床，入住上限為116人。

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分析其中原因，應為秋季天氣穩定，適合登山健行，以及武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾無法出國，轉而從事戶外活動，因此本月中秋、國慶連假，抽籤人數都有3、4000人。

不過山友可能為避開「連假登山潮」，連假抽籤人數竟比一般例假日還少，像本月17日星期六，就有4789人抽籤，今24日抽籤人數還高達4994人，都比中秋、國慶連假多，但沒料到，避開連假尖峰的想法，竟和大多數山友「所見略同」，甚至締造抽籤人數破紀錄的情況，實在是始料未及。

秋天氣候穩定適合登山健行，玉山國家公園排雲山莊住宿抽籤人數，24日高達4994人，打破歷年紀錄。（玉管處提供）

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