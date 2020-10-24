為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    避連假搶登玉山 排雲山莊抽籤人數破紀錄

    秋天氣候穩定適合登山健行，玉山國家公園排雲山莊住宿抽籤人數，今24日高達4994人，打破歷年紀錄。（玉管處提供）

    秋天氣候穩定適合登山健行，玉山國家公園排雲山莊住宿抽籤人數，今24日高達4994人，打破歷年紀錄。（玉管處提供）

    2020/10/24 12:57

    ［記者劉濱銓／南投報導］秋高氣爽瘋登山！日前傳出玉山國家公園管理處在本月國慶日，受理申請玉山排雲山莊住宿抽籤人數高達5803人，惟經玉管處扣除重複計算的候補人數後，實際人數為4222人，而本月排雲抽籤人數最多的並非中秋、國慶連假，反而是今天（24日）一般例假日，計有4994人，不僅逼近5000大關，也打破歷年抽籤人數紀錄。

    玉管處表示，玉山國家公園在1999年起，攀登玉山必須抽籤排雲住宿，當時還採人工抽籤，2004年才改成電腦抽籤，早期登玉山抽籤就以假日最多，當時2、3000人就算很多，之後登山民眾增加，抽籤人數漸漸突破4000人，直到本月24日，抽籤人數達到4994人，成為目前可追溯至2014年有紀錄以來的最多人數，而排雲床位有116床，入住上限為116人。

    分析其中原因，應為秋季天氣穩定，適合登山健行，以及武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾無法出國，轉而從事戶外活動，因此本月中秋、國慶連假，抽籤人數都有3、4000人。

    不過山友可能為避開「連假登山潮」，連假抽籤人數竟比一般例假日還少，像本月17日星期六，就有4789人抽籤，今24日抽籤人數還高達4994人，都比中秋、國慶連假多，但沒料到，避開連假尖峰的想法，竟和大多數山友「所見略同」，甚至締造抽籤人數破紀錄的情況，實在是始料未及。

    秋天氣候穩定適合登山健行，玉山國家公園排雲山莊住宿抽籤人數，24日高達4994人，打破歷年紀錄。（玉管處提供）

    秋天氣候穩定適合登山健行，玉山國家公園排雲山莊住宿抽籤人數，24日高達4994人，打破歷年紀錄。（玉管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4小時17分雪山主峰來回！單攻百岳超狂 陳彥博：對手就是自己
    2020/10/23 05:56

    4小時17分雪山主峰來回！單攻百岳超狂 陳彥博：對手就是自己
    高山之險1》曾被直升機救下來 「以後有能力要回報」
    2020/10/07 12:48

    高山之險1》曾被直升機救下來 「以後有能力要回報」

    最後1字頭 「水澍之間」熱銷8成
    高山之險2》開放山林也要自負責任 高山症盛行率高達36％
    2020/10/07 12:47

    高山之險2》開放山林也要自負責任 高山症盛行率高達36％
    高山之險3》登高山準備有訣竅 別輕易嘗試單攻
    2020/10/07 12:46

    高山之險3》登高山準備有訣竅 別輕易嘗試單攻

    平平都是33%公設 大基地價值有感升級
    山林開放登山者多 雪霸處設手機訊號標示盼提升救難效率
    2020/10/06 17:19

    山林開放登山者多 雪霸處設手機訊號標示盼提升救難效率
    挑戰巔峰〉3成6會有高山症 小孩最易發生
    2020/10/06 05:30

    挑戰巔峰〉3成6會有高山症 小孩最易發生
    生活今日熱門
    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道
    2020/10/23 14:48

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史
    2020/10/23 15:07

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史 影片

    非停灌區農地 公糧收購、農業保險仍繼續
    2020/10/23 14:34

    非停灌區農地 公糧收購、農業保險仍繼續

    全糖城市迎接星夢遊輪到訪 黃偉哲端出澎湃美食迎賓
    2020/10/23 14:30

    全糖城市迎接星夢遊輪到訪 黃偉哲端出澎湃美食迎賓

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播