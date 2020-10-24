為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    機器人大PK 全國國鼎盃工程創意競賽屏東登場

    全國國鼎盃工程創意競賽今天起在屏東登場。（圖由屏東縣政府提供）

    全國國鼎盃工程創意競賽今天起在屏東登場。（圖由屏東縣政府提供）

    2020/10/24 12:41

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府舉辦的「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，今天（24日）起2天在屏東縣立體育館登場，共有來自全國9縣市、189支隊伍同場競技。

    屏東縣政府在推動科普教育上，不但融合科學、科技、工程、藝術、數學創新教學，也結合大學、產業端的創意與能量，連續7年舉辦全國國鼎盃工程創意競賽，盼從基礎教育著手，透過學生跨領域思維，培養解決問題的思考力、團隊合作的能力。

    屏東縣長潘孟安今天上午出席開幕時，親自操作體驗機器人足球賽，他也強調，屏東縣的機器人教學從國小國中紮根，目前共有130多所種子學校推動，學生不管從機器人組裝、程式設計到維修，都能一手包辦，相當不容易，不但享受「智造」機器人的樂趣，也透過競賽切磋交流，盼未來更進一步結合物聯綱、AI人工智慧，實際應用到日常生活。

    今年競賽，選手除設計讓機器人會動的機械結構外，賽事種類還分為「遙控足球機器人賽」、「機器人火星探險賽」、「創意賽」及「評審團大獎賽－SuperTeam」，參賽學生將機器人裝上各式感測器，運用各種結構的協調及分工，做出能自動循跡、閃避障礙、能源補給等的動作，從自己DIY的玩樂學習中展現創意，讓機器人研究更能與國際接軌。

    屏東縣長潘孟安（中）和學生們一起體驗機器人足球賽。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長潘孟安（中）和學生們一起體驗機器人足球賽。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    8500萬工作機會將因肺炎、自動化被取代 這些職業最危險
    2020/10/21 10:47

    8500萬工作機會將因肺炎、自動化被取代 這些職業最危險
    2020 TIRT全能機器人國際邀請賽 竹縣小選手獲佳績
    2020/10/18 11:58

    2020 TIRT全能機器人國際邀請賽 竹縣小選手獲佳績

    清景麟建築團隊的初心 給消費者最好的一切
    「PlayStation之父」轉戰機器人、自駕 甘做不領薪的CEO
    2020/10/09 16:38

    「PlayStation之父」轉戰機器人、自駕 甘做不領薪的CEO
    博士生耗時5年創機器人課程線上教學 老少學員輕鬆學
    2020/10/07 22:58

    博士生耗時5年創機器人課程線上教學 老少學員輕鬆學

    名人齊居「富邦天空樹」 獨享2千坪私家湖光水色
    生活今日熱門
    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道
    2020/10/23 14:48

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史
    2020/10/23 15:07

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史 影片

    新竹縣府攜手永達社會福利基金會 推微型保險嘉惠縣內低收入戶
    2020/10/23 13:23

    新竹縣府攜手永達社會福利基金會 推微型保險嘉惠縣內低收入戶

    中市國中教師校園內打主任遲未懲處 議員批教育局動作慢半拍
    2020/10/23 13:06

    中市國中教師校園內打主任遲未懲處 議員批教育局動作慢半拍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播