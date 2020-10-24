機器人大PK 全國國鼎盃工程創意競賽屏東登場

全國國鼎盃工程創意競賽今天起在屏東登場。（圖由屏東縣政府提供）

2020/10/24 12:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府舉辦的「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，今天（24日）起2天在屏東縣立體育館登場，共有來自全國9縣市、189支隊伍同場競技。

屏東縣政府在推動科普教育上，不但融合科學、科技、工程、藝術、數學創新教學，也結合大學、產業端的創意與能量，連續7年舉辦全國國鼎盃工程創意競賽，盼從基礎教育著手，透過學生跨領域思維，培養解決問題的思考力、團隊合作的能力。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長潘孟安今天上午出席開幕時，親自操作體驗機器人足球賽，他也強調，屏東縣的機器人教學從國小國中紮根，目前共有130多所種子學校推動，學生不管從機器人組裝、程式設計到維修，都能一手包辦，相當不容易，不但享受「智造」機器人的樂趣，也透過競賽切磋交流，盼未來更進一步結合物聯綱、AI人工智慧，實際應用到日常生活。

今年競賽，選手除設計讓機器人會動的機械結構外，賽事種類還分為「遙控足球機器人賽」、「機器人火星探險賽」、「創意賽」及「評審團大獎賽－SuperTeam」，參賽學生將機器人裝上各式感測器，運用各種結構的協調及分工，做出能自動循跡、閃避障礙、能源補給等的動作，從自己DIY的玩樂學習中展現創意，讓機器人研究更能與國際接軌。

屏東縣長潘孟安（中）和學生們一起體驗機器人足球賽。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法