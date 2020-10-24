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    不滿交通船拒載漁獲 綠島南寮漁港漁船占泊位抗議

    綠島漁民抗議交通船拒載漁獲，將漁船停在天王星號的泊位上。（記者黃明堂翻攝）

    綠島漁民抗議交通船拒載漁獲，將漁船停在天王星號的泊位上。（記者黃明堂翻攝）

    2020/10/24 12:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕綠島南寮漁港掀起交通船與漁船之爭！漁民不滿交通船業者拒載魚獲，破壞長久以來的默契，將漁船停在交通船泊位，並由綠島區漁會對此向交通船業者提出嚴正的抗議。

    綠島區漁會理事長陳富榮表示，航港局最近來公文，說交通船業者天王星號以影響遊客安全動線為由，將拒載當地漁民漁獲，最多只願意以船首位置來載運漁獲。

    陳富榮說，交通船業者的航權和泊位是綠島居民和漁民聯署爭取來的，既然交通船業者先失去信用，即日起綠島區漁會將支持漁船無限期停泊於漁港內客船載客區，直到有個滿意的結果為止。

    綠島區漁會總幹事李秀蓮也說，本月15日航港局東部辦公室召開會議，有交通船業者表示，綠島地區部分漁民要求交通船載運漁獲並強行要求置於船尾甲板，影響乘客逃生動線，這項說法嚴重影響當地漁民形象與權益。

    李秀蓮強調，說漁民的漁獲會影響到逃生通道，難道客輪載運機車和民生物資就不會影響到通道嗎？

    漁民代表何誌忠說明，綠島當地的漁民都有一定的年紀，漁獲置船尾比較方便，若只能放在船首，老人家力氣有限，加上漲潮浪高落差，有搬運上的困難。

    綠島區漁會表示，自今日起，將發動長期漁船封港行動，直到有善意回應為止，呼籲航港局、台東縣政府農業處、交通船業者盡快處理，重視漁民權益。

    今天因海象不佳，綠島原本就停航，所以漁民的抗議行動尚未產生直接影響。

    綠島區漁會及漁民表達抗議交通船拒載漁獲。（記者黃明堂翻攝）

    綠島區漁會及漁民表達抗議交通船拒載漁獲。（記者黃明堂翻攝）

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