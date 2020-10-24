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    南台灣肉燥飯爭霸 邱建富：彰化爌肉飯才是王道

    養豬大縣的彰化縣，爌肉飯是家常便飯，更是民間美食。（記者張聰秋攝）

    養豬大縣的彰化縣，爌肉飯是家常便飯，更是民間美食。（記者張聰秋攝）

    2020/10/24 12:28

    ［記者張聰秋／彰化報導］台灣正掀起美食之爭！南台灣台南、高雄、屏東3縣市長，卯起來稱讚在地肉燥飯（俗稱「魯肉飯」）最好吃，意外掀起一波肉燥飯爭霸戰，連台中市也討論要不要宣戰，而全台養豬大縣的彰化縣，前彰化市長、民進黨彰化縣黨部主委邱建富，今透過臉書端出「彰化爌肉飯、魯肉飯」開戰，他說，爌肉飯始祖、真正王道就在彰化縣。

    邱建富臉書貼文「我笑出來了！」內文指出，高雄、台南、屏東、台中在彰化爌肉飯之前，還有你們說話的份嗎？當我們彰化是柴刻的嗎？彰化的爌肉飯、魯肉飯才是王道稱霸全國。

    邱建富說，縣長王惠美遲不參戰，就由他來戰，他看了近來的滷肉飯之爭，彰化沒加入戰局？既然如此，何不讓爌肉飯的故鄉彰化縣來宣布參戰！彰化最讚的民間美食就是爌肉飯，同時也能跟台南、高雄、屏東肉燥飯，以及嘉義的火雞肉飯和鴨滷飯PK一較高下！

    有網友按讚，但也有網友不認同；支持的網友說，「肉燥飯、魯肉飯、爌肉飯，在肚子裡大亂鬥！」、「看盡世間路..還是故鄉的月圓…」、「離開彰化以外沒在吃爌肉飯的！沒得比」、「彰化爌肉飯卡實在好吃連，肉圓都好吃！」

    倒是也有台南網友看不下去回嗆說，「我無法按讚，我們台南肉燥飯只是家常，隨便一家都好吃，有什麼好比的！這塊爌肉肥（指邱建富臉書附上的照片）瘦的分布就不及格了！還有網友說，彰化的爌肉飯最棒，但肉燥飯還是南部好吃！也有網友表示，「涮嘴合味就好吃」、「既是王道就不用參戰證明多好吃」。

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富以彰化爌肉飯是豬肉美食的王道，臉書宣布加入南台灣肉燥飯爭霸戰。（擷自邱建富臉書）

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富以彰化爌肉飯是豬肉美食的王道，臉書宣布加入南台灣肉燥飯爭霸戰。（擷自邱建富臉書）

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