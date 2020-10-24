出席竹市摃丸節、秀出「台灣豬」標章 陳吉仲：保障豬農權益

農委會主委陳吉仲與新竹市長林智堅今天出席竹市摃丸節，除製作台灣豬蓋飯，也力挺台灣豬產品，強調台灣豬具國際競爭力，今年6月後外銷豬肉已達2000多噸。（記者洪美秀攝）

2020/10/24 12:23

［記者洪美秀／新竹報導］農委會主委陳吉仲與新竹市長林智堅今天連袂出席新竹市府舉辦的摃丸節，並拿出新出爐的「台灣豬」標章，力挺台灣豬農，並大啖用台灣豬做成的魯肉飯與摃丸湯，陳吉仲說，台灣豬具國際競爭市場，政府也會做豬農的後盾，百億基金明年就會啟動，他會到各鄉鎮跟業者說明，絕對會保障台灣豬農權益。

農委會主委陳吉仲與新竹市長林智堅今天出席竹市摃丸節，除製作台灣豬蓋飯，也力挺台灣豬產品，強調台灣豬具國際競爭力，今年6月後外銷豬肉已達2000多噸。（記者洪美秀攝）

針對媒體提問有關台灣民眾仍習慣吃台灣溫體豬肉，陳吉仲也說，只要了解台灣消費者的飲食習慣，會發現有7成的傳統市場溫體豬是不受進口的影響，所有加工食品像摃丸，都是用台灣溫體豬，再加上推出台灣豬標章，因此即使明年萊豬開放也不會有影響。

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農委會主委陳吉仲與新竹市長林智堅今天出席竹市摃丸節，除製作台灣豬蓋飯，也力挺台灣豬產品，強調台灣豬具國際競爭力，今年6月後外銷豬肉已達2000多噸。（記者洪美秀攝）

他也公佈最新數據，今年的豬肉進口量只有4萬多公噸，比往年同期少了3成3，從明年1月開始，所有在餐飲業及市場交易任何場所，全部都要標示產地來源國，所有業者都知道台灣豬是有競爭力的，開放後對產業的影響會降到最低，也對消費者有所保障。

農委會主委陳吉仲與新竹市長林智堅今天出席竹市摃丸節，除製作台灣豬蓋飯，也力挺台灣豬產品，強調台灣豬具國際競爭力，今年6月後外銷豬肉已達2000多噸。（記者洪美秀攝）

他也說，新竹的摃丸好吃就是用台灣的國產豬，尤其是用豬的後腿肉，更有咬勁Q彈，農委會將全力支持。他也宣佈，以後只要看到「台灣豬」標章，只要店面用此標章，所用的豬肉，不管是生鮮或加工食品，都是使用台灣豬，農委會也預計從下個月開放有商業登記或稅籍登記的業者申請，而傳統市場也會輔導來申請標示。

陳吉仲說，台灣今年6月成功從口蹄疫的疫區除名，也就是代表豬肉可以出口，而跟比去年同期相比，台灣豬已出口超過60至70%，也就是有2000多噸生鮮及加工的豬肉可出口，甚至有6家大型業者申請出口，包括日本、新加坡及美國，把城市裡的特色摃丸賣到全世界。

對於國民黨將號召豬農上台北抗議，陳吉仲也說，政府對豬農照顧的百億基金已確認，明年會全部來實施，他會親自到各鄉鎮及產區跟業者溝通，業者不一定要到台北，而對於消費者的權益，就是政府要做到每個產品都要標示清楚，不管是生鮮或是加工食品，只要標示清楚，就是對消費者的保障，政府一定會全力執行清楚標示的政策。

林智堅也強調，新竹摃丸好吃，就是使用台灣豬肉，不管是魯肉飯或是摃丸湯，都是最美味的食物，他也跟陳吉仲一起挾台灣豬產品，做成台灣豬摃丸蓋飯，邀請民眾力挺台灣豬，更要對台灣豬有信心，市府會配合政府政策，力挺台灣豬。

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