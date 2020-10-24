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    40年後再為媽祖開「蒸汽機車女王」 駕駛：看到大家喜歡就高興

    駕駛蒸汽火車的資深駕駛郭約印經過40年的時光，再度駕駛「女王」馳騁於蘭陽平原。（記者林敬倫攝）

    駕駛蒸汽火車的資深駕駛郭約印經過40年的時光，再度駕駛「女王」馳騁於蘭陽平原。（記者林敬倫攝）

    2020/10/24 10:18

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府辦理的「蘭陽媽祖文化節」今日邁入第2天，一早遶境隊伍就抵達蘇澳火車站，搭上有「蒸汽機車女王」美譽的臺鐵CT273型蒸汽火車到頭城烏石港，駕駛蒸汽火車的資深駕駛郭約印經過40年的時光，再度駕駛「女王」馳騁於蘭陽平原，他說，雖然開蒸汽火車駕駛員會面臨勞累、危險與身體傷害，但看到大家喜歡就高興。

    縣府以去年「北台灣媽祖文化節」的經驗，再編列約1000萬元預算，辦理「蘭陽媽祖文化節」遶境活動，全縣共約100間宮廟參與，從昨天起至明天止，遶境隊伍昨起從羅東鎮震安宮出發，在羅東市區巡禮後，前往南方澳南天宮駐駕過夜。

    遶境隊伍今天上午7點半從南天宮出發，至蘇澳火車站搭乘有「蒸汽機車女王」美譽的臺鐵CT273型蒸汽火車到頭城烏石港，再走到礁溪澤蘭宮駐駕，不少民眾趕至蘇澳火車站搶拍，就是要一睹「女王」風采。

    臺鐵CT273型蒸汽火車既2017年綠博後，再度馳騁於蘭陽平原，已40年前未駕駛「女王」的郭約印說，開蒸汽火車會遇到勞累、危險與身體傷害，駕駛員要長期受噪音與空汙影響，台鐵駕駛員1500多人願意開蒸汽火車的不到10人，所以不用問車好不好開，要問誰願不願意開。

    郭約印說，蒸汽火車已有200年的歷史，是文化的菁英，沒有蒸汽火車就不會有現在的電車與車站，給後代的人帶來方便，他說，即便開蒸汽火車會遇到很多問題，但看到大家喜歡，他就很高興。

    遶境隊伍抵達礁溪澤蘭宮後，明天就會再從澤蘭宮走回羅東震安宮，最後縣府也會在羅東文化工場舉辦媽祖之夜晚會；宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭早期對外交通不易，無論是人員或貨物對鐵道運輸的仰賴倚重甚深，且鐵道運輸亦有百年以上的歷史，部分景點或車站都保留歷史痕跡，深具意義，今年媽祖文化節活動結合鐵道文化，期能帶動宜蘭縣的媽祖觀光經濟。

    宜蘭縣政府辦理的「蘭陽媽祖文化節」今日邁入第2天，一早遶境隊伍就抵達蘇澳火車站，搭上有「蒸汽機車女王」美譽的臺鐵CT273型蒸汽火車到頭城烏石港。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府辦理的「蘭陽媽祖文化節」今日邁入第2天，一早遶境隊伍就抵達蘇澳火車站，搭上有「蒸汽機車女王」美譽的臺鐵CT273型蒸汽火車到頭城烏石港。（記者林敬倫攝）

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