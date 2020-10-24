獨家》赴中國設考場單次逾300萬元 109學年僅錄取296人次

武漢肺炎疫情影響，教育部正研商是否要赴海外設置高中英聽與學測考場事宜，預計下週五前公布結果。（記者資料照）

2020/10/24 09:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年受到中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，大學升學考試的海外試場亦受影響，教育部統計，109學年中國台商子弟學校共447人報考學測，最終錄取296人，但單次考場設置需花費300萬元以上，預計下週五前確定前往與否。

台灣過去有台商前往中國經商，其兒女有回台升學需求，因此在當地開辦台商子弟學校供就讀，目前中國境內有3所台商子弟學校，教育部為其服務，每年大考皆派員前往當地設置考場，但今年碰到武肺疫情影響，導致增設防疫措施與相關成本。

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但，教育部高教司統計，109學年3所台商學校的考生，僅440人報考英聽測驗，447人報考大學學測，最後錄取結果，繁星推薦錄取98人、個人申請錄取182人、考試分發錄取16人，總錄取人次僅296人。

教育部另統計，派大考中心人員前往中國設置海外考場，單次需花300多萬元，而110學年多了防疫變數，如要再赴海外設考場，成本恐更多；教部強調，重點是還需考量考試的防弊與公平，必須中國端承諾，保證試卷運送安全，不受任何防疫措施而洩密。

另，110學年高中英聽測驗第1次施測，因防疫緣故而未設置海外試場，引發台商子弟學校不滿；但教育部表示，過去高中英聽每年考2次，但海外考場本來就只有考1次，這次碰到疫情影響，首次雖取消但還有12月的場次。

但教育部近期正與各單位研商海外考場設置決策，但試務原則必須掌握，23日已先開會討論，包含要確保題卷卡不離身、不拆封、試務不假手、簡化防疫隔離等，並預計下週五學生報名前，確定海外試場設置與否，如果上述原則無法落實，將改由安排台商學校的考生回來台灣參加考試。

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