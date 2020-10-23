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    教室竟有「血滴子」！ 中市議員促加速檢修電風扇

    台中市議員林祈烽、施志昌、王立任和鄭功進指出，教室竟有「血滴子」，促加速檢修電風扇。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員林祈烽、施志昌、王立任和鄭功進指出，教室竟有「血滴子」，促加速檢修電風扇。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/23 19:33

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕校園電風扇成「血滴子」？台中市議員林祈烽、施志昌、王立任和鄭功進今天在市議會教育文化業務質詢時指出，他們接獲家長投訴，有國小教室的電風扇扇葉運轉不久，竟然直接飛出，落在學生面前，讓學生嚇傻，幸好只是虛驚一場，沒有砸中人，他們要求教育局全面檢測學校電風扇，以策安全。

    林祈烽指出，各界現在都在關切國中小學校的冷氣安裝進度，但在冷氣還沒全面安裝前，不少學生校還是靠電風扇讓教室消暑。有家長反映，有國小上課開電風扇，上到一半，運轉中的電風扇扇葉竟然直接飛脫出來，掉在學生面前，全班虛驚，幸好沒有人受傷。

    林祈烽說，教室電風扇竟成「血滴子」，萬一有學生因此受傷，責任到底該由誰來負？他質疑，很多教室的電風扇不是吊在天花板，就是掛在旁邊的牆壁上，若沒有安裝好或是突然故障掉落，若造成意外，沒有人承擔得起。

    眾人要求教育局要通令各學校對教室內的電風扇全面檢測，該報廢的電扇就要趕快淘汰。教育局長楊振昇承諾，會要求全市各學校做全面的檢視，如果有老舊或故障的風扇，就要趕快汰換，教育局會要求各校第一時間趕快來處理。

    此外，林祈烽另指出，學校課桌椅究竟有沒有報廢年限，竟有學校課桌椅一用20年，現在都什麼時代了，校內竟還有「省立高中」字樣的課桌椅，促教育局協助汰舊換新。

    楊振昇也指出，課桌椅沒有規定報廢年限，只要學校有需求，可以提報申請，會給予經費協助換新。

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