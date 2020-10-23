暨大弱勢生特殊選才 新增乙組免筆試

暨大10月21日為特殊選才入學新生辦迎新會。（國立暨大提供）

2020/10/23 19:33

［記者陳鳳麗／南投報導］國立暨南大學特殊選才管道，今年為弱勢高中生新增乙組，資管系等7個學系招生37名學生，以南投、彰化、雲林3縣學生優先，免筆試只要書面審查和口試，報名費減或免。暨大附中校長張正彥建議，想用該管道升學的學生在詳閱簡章後，請輔導室協助準備書審資料，要展現自己符合申請學系的特色，才能脫穎而出。

國立暨南大學今年為弱勢學生新開特殊選才乙組，共有資管系、經濟系、國企系、管理學院學士班、資工系、教育學院學士班、東南亞學系7個學系，共提37個入學名額。

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暨大表示，報名該組的高三學生，每人最多可報3個學系，為了減輕該組報名學生的負擔，報名費有減免，低收入戶學生報名費全免，中低收入戶學生減免60%和學校推薦的弱勢生則減免50%。

暨大說，特殊選才乙組報名時間是11月13日到27日，12月18日、19日口試，學測前的明年1月8日放榜。各系的書審都要自傳、讀書計畫，另外也應有當過幹部、競賽得獎證明、外語檢定成績等有利證明文件。

國立暨大附中校長張正彥表示，暨大特殊選才乙組招生，對投雲彰3縣弱勢生是很好的升大學管道，但以暨大附中一學年就有30多位弱勢生來看，該組競爭應該也很激烈，因此建議想在明年初就錄取大學的高三學生，在詳閱簡章後，能請輔導室協助，參考學長姊留下的相關資料，並與其討論找出自己亮眼特色證明。

國立暨南大學今年為弱勢高中生新增特殊選才乙組，有7個學系提供37個名額，報名費減免。（國立暨大提供）

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