揪孫女遊歐洲 101歲老議員分享長壽秘訣

前屏東縣議員邱有進今年101歲，身體仍十分硬朗且思緒清晰，6年前他打電話揪孫女遊歐洲，祖孫倆在歐洲留下滿滿回憶。（邱怡蓉提供）

2020/10/23 14:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕前屏東縣議員邱有進今年101歲，身體仍十分硬朗且思緒清晰，6年前他打電話揪孫女遊歐洲，儘管嚇壞家人，孫女邱怡蓉仍帶著當時高齡95歲的邱有進飛過半個地球，祖孫倆在歐洲留下滿滿回憶，重陽節前夕，屏東縣長潘孟安今天前往慰問，邱有進也分享「要活就要動」的養身秘訣。

邱有進今年101歲，6年前與孫女同遊歐洲，足跡遍及瑞士、法國與義大利。（邱怡蓉提供）

「妳不是說要帶我去歐洲玩嗎，走啊！」從巴黎鐵塔到義大利比薩斜塔，甚至到瑞士玩滑雪，都能看見邱有進充滿活力的足跡。

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前屏東縣議員邱有進今年101歲，身體硬朗，6年前還跟著孫女遊歐洲。（邱怡蓉提供）

孫女邱怡蓉說，當初接到阿公的邀約電話，她相當驚訝，家人也特別擔心，但她仍希望幫阿公圓夢，於是祖孫兩就踏上歐洲之旅，阿公一路上體驗歐洲美景、喝紅酒吃美食，玩得非常開心。

不挑食、早睡早起，並保持心情樂觀 ，是邱有進的養身秘訣。（邱怡蓉提供）

邱有進出身屏東縣長治鄉望族，年輕從政時加入國民黨，連任屏東縣第5、6、8、9屆縣議員，淡出政壇後幾乎不再參與政治活動，育有4名子女的他，在妻子20多年前去世後，一直獨居生活，並常騎著機車趴趴走，更在屏東縣阿公阿嬤活力秀健康促進競賽中有優異表現，5年前才跟著子女回到內埔鄉養老，一家四代同堂共享天倫之樂。

屏東縣長潘孟安今天前往慰問，邱有進分享「要活就要動」的養身秘訣。（記者邱芷柔攝）

問到如何養生，邱有進說，他不挑食、早睡早起，每天睡足10小時，並保持心情樂觀，每天讀報紙瞭解時事則是他的精神糧食，儘管身體逐漸老化，他仍每天活動手腳，可以自己來就不麻煩別人，「要活就要動！」

邱有進演示自己每天的運動方式。（記者邱芷柔攝）

重陽節前夕，屏東縣長潘孟安今天分別前往慰問邱有進與竹田鄉六巷村103歲的黃天和，潘孟安說，邱有進不但是他當議員時的老前輩，更是第一個教他跳「小蘋果」的老師，而黃天和擔任鄰長超過50年，非常感謝人瑞們過去為地方的貢獻，縣府也會持續努力，打造高齡友善城市。

縣府統計，截至9月底屏縣老年人口達14.4萬人，佔全縣人口17.79％，為表達對長者的敬意，特別致贈設籍屏縣90歲以上長者慰問禮金與縣長的祝福卡片，針對百歲人瑞加贈總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片等禮品，今年共有5570位長者獲得致贈，較去年增加516位長者，其中百歲人瑞有89人。

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