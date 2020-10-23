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    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    台中市副市長陳子敬與多位官員至百歲人員王張蜜（中）家中道賀。（記者張軒哲攝）

    台中市副市長陳子敬與多位官員至百歲人員王張蜜（中）家中道賀。（記者張軒哲攝）

    2020/10/23 14:48

    ［記者張軒哲／台中報導］重陽佳節將至，台中市副市長陳子敬今日代表市長盧秀燕，拜訪今年101歲的人瑞劉琨、甫滿百歲的張春森及王張蜜，向長者道賀並致贈重陽禮金一萬元，同時轉贈中央的重陽賀禮金鎖片及滿百敬老狀，祝長輩們健康「呷百二」。

    阿公阿嬤的長壽之道各不同，曾獲選全國第46屆模範老人的大雅區張春森表示，他平常早睡早起、保持心情愉快，也會做外丹功運動養生；彈琴、繪畫、編織毛線樣樣精通的神岡區王張蜜阿嬤說，三餐以米飯為主，不挑食、喜歡吃堅果，讓她擁有健康的身體。

    陳子敬表示，劉琨阿公每天準時收看包青天與平劇、張春森阿公還能與滿堂子孫唱著《快樂的出航》、仍能提筆寫字的王張蜜阿嬤家中掛滿自己日前參加長青學苑時繪製的國畫作品，真是「家有一老，如有一寶」，期勉家人敬愛並珍惜與家中長輩相處的每一刻。

    陳子敬指出，中市老人人口將近38萬，市府將持續推動各項老人預防及照顧政策，打造台中成為銀髮幸福宜居城。社會局副局長陳坤皇表示，台中市恢復老人健保補助、減輕子女負擔，並持續增加設置社區照顧關懷據點、長青學苑等，鼓勵長輩外出促進身心健康；此外，實際居住台中的100歲以上人瑞，也有每月6000元敬老禮金福利，申請資訊可向各區公所或社會局洽詢。

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