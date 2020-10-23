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    五股垃圾山都計公開展覽 轉型產業專區起步走

    新北市政府辦理擴大五股都市計畫，今日起辦理公開展覽30日。（新北市政府城鄉局提供）

    新北市政府辦理擴大五股都市計畫，今日起辦理公開展覽30日。（新北市政府城鄉局提供）

    2020/10/23 10:59

    ［記者何玉華／新北報導］新北市政府辦理擴大五股都市計畫，今（23）日起辦理公開展覽30日，並將於11月4、5日兩天，在五股區公所9樓演藝廳舉辦說明會，城鄉發展局局長黃國峰表示，試辦計畫已完成階段性成果，配合當地產業發展及交通區位條件等優勢，打造以產業為主的開發型態，啟動都市計畫相關程序，民眾可利用公開展覽及說明會期間表達意見，確保權益。

    城鄉局指出，擴大五股都市計畫主要為改善五股地區多年垃圾非法棄置堆積問題，範圍位於中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東，面積約169.46公頃，位屬淡水河洪水平原第2級管制區，周邊陸續規劃有八里新店線快速道路、特二號快速道路及縣道108高架等要道，交通便捷性高。

    市府依當地區位及交通條件、城鄉定位等面向重新檢討，再按「新北市區域計畫」指導，優先推動新訂及擴大都市計畫地區，將鄰近非都市土地納入都市計畫以作有效利用及管制，健全當地都市機能與環境品質。

    城鄉局表示，為改善五股垃圾山環境、維護公共安全，已先行在2019年9月1日推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）發布前試辦計畫」（以下簡稱試辦計畫），現已輔導既有廠家依循相關申請變更編定程序將產業納管（計核准163案）、完成國有地綠美化與中央軸帶道路闢建，並就現況違章建築物辦理拆除作業等。

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