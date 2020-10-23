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    全球首見！台灣護聖宮玻璃廟1200台斤「琉璃香爐」曝光

    台灣護聖宮玻璃廟重達1200台斤的琉璃香爐今天首度曝光，師傅正在做最後的收尾。（記者湯世名攝）

    台灣護聖宮玻璃廟重達1200台斤的琉璃香爐今天首度曝光，師傅正在做最後的收尾。（記者湯世名攝）

    2020/10/23 10:51

    〔記者湯世名／彰化報導〕全球首見！彰化縣鹿港鎮莊姓人家捐贈逾百萬元，由台灣護聖宮玻璃廟委由5位師傅耗費逾3個月，以全自動雷射切割、噴墨，將228片頂級超白玻璃加工堆砌，打造出1座重達1200台斤（720公斤）的琉璃香爐，等同玻璃廟現有銅香爐1比1尺寸。玻璃廟主委林肇睢指出，明天淨爐時置入雙龍護台九龍珠、藍綠夜光珠各一顆，佛教聖寶硨磲108顆後，予以紅彩封面，並將於25日開香啓用，歡迎各界參觀。

    林肇睢表示，該琉璃香爐是由鹿港莊姓人家捐錢，委託台南藝術玻璃公司製作，由於其規格長101公分，寬157公分，高139公分，等同玻璃廟現有銅香爐1比1尺寸，如此龐大的香爐並沒有人承製生產過，故全案以試辦方式進行。

    廠方楊明和說，琉璃香爐他個人構思設計了21天才定稿，必須講究其安全性、穩定性、耐熱係數，而後再由他們公司5名師傅聯手，花費95個工作天，期間不含短期支援的人手，終於順利完成。其中遇到製作技術盲點，還承蒙台灣遊艇玻璃最大生產廠的高雄陳氏玻璃大力協助，動用全自動雷射切割、噴墨、克服瓶頸。而陳老板本身是虔誠媽祖信徒，因此所有支援、協助、原材料分文不取，包括近10年來對有關玻璃廟的各項修繕、裝潢。

    林肇睢說，此琉璃香爐的啓用，將再度掀起更大的產業融合文化、宗教、藝術的新議題，依承製單位表達，此香爐加工真的太難，瓶頸太多，足堪稱為再一度的新世界之最，更是台灣之光。其造價超過百萬元。依廟方初步規劃，琉璃香爐啓用後，將於每年新春、媽祖聖誕、九九飛昇舉辦恭插龍香盛會。

    台灣護聖宮玻璃廟重達1200台斤的琉璃香爐首度曝光。（記者湯世名攝）

    台灣護聖宮玻璃廟重達1200台斤的琉璃香爐首度曝光。（記者湯世名攝）

    台灣護聖宮玻璃廟重達1200台斤的琉璃香爐今天首度曝光，師傅正在做最後的收尾。（記者湯世名攝）

    台灣護聖宮玻璃廟重達1200台斤的琉璃香爐今天首度曝光，師傅正在做最後的收尾。（記者湯世名攝）

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