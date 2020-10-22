4小時17分雪山主峰來回！單攻百岳超狂 陳彥博：對手就是自己

台灣極地超馬好手陳彥博（見圖）只花4小時17分就完成雪山主峰來回，讓許多網友驚呼連連，大讚「神級的速度」、「好可怕的速度」。（圖擷取自「陳彥博 Tommy Chen」臉書粉專）

2020/10/23 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕首位亞洲世界四大極地超馬總冠軍的好手陳彥博沒有因疫情中斷練習，近日他還特意為此安排台灣百岳訓練計畫，除了在20日完成單攻訓練的第一站「南湖大山」，22日第二站，只花4小時17分就完成雪山主峰來回21.8公里，讓許多網友驚呼連連，大讚「神級的速度」、「好可怕」。

今年受到疫情影響，許多全球賽事只能無奈停擺、延期，不少運動員的訓練週期都隨著賽事變化而不斷調整，台灣極地超馬好手陳彥博為此特別安排台灣百岳訓練計畫，20日先完成單攻訓練的第一站「南湖大山」，22日第二站則是挑戰雪山主峰。

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據悉，雪山的大水池登山口海拔2170公尺，主峰為3886公尺，單程約10.9公里。

陳彥博22日晚間在臉書表示，21日晚間查詢氣象預報發現，22日早上9點的天氣可能會變差，因此他決定22日早晨3點半起床，4點半就抵達了雪山登山口，「雪山之前跑過幾次，是很好訓練的路線之一，剛出發，比賽狀態的感覺突然回來了，企圖心、執行力、自我要求目標，只是，這次沒有任何對手，對手，就是自己」。

陳彥博說，訓練時獨自用頭燈照著黑夜前進，他沒有感到害怕，只有專注在配速與節奏感，雖然20日南湖大山訓練的痠痛感持續發揮，但也只能耐心與它和睦相處，沒多久期待已久的日出劃破了黑夜。

「金色的陽光灑落在身上，我停了一下喘著，感受大自然的洗禮，臉上帶著微笑。」陳彥博透露，沒多久雪山主峰再次出現自己面前，每次到山頭時，他在心中都會默默對話著，「你好，好久不見了。」

陳彥博說，回頭看著雪山圈谷，雲層都已經飄了上來，為了防止可能會遇到壞天氣，因此他趕緊衝下山，「雖然腳超痠，但仍順利完成單攻訓練，今天跑得相當過癮，也找回了自己的賽道，4小時17分，雪主來回」。

文章曝光後許多網友紛紛驚呼，陳彥博4小時雪山主峰來回真的超神速，「雪主來回平均是8-15小時，一般登山團會安排兩天的時間來爬...」、「太猛了」、「超猛！景仰神的速度！」、「好可怕的速度」、「神級的速度」、「我的媽呀！4個小時17分！真是神人啊！」、「嚇到吃手手神人級」。

和陳彥博交情不錯的網球好手謝淑薇也留言，「好想看雪山喔」。

陳彥博臉書全文

和陳彥博交情不錯的網球好手謝淑薇也留言，「好想看雪山喔」。（圖擷取自「陳彥博 Tommy Chen」臉書粉專）

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