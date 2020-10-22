無奈！北漂歸來顧父母 鄉親種電射她家

農地種電緊臨住宅，居民掛白布條抗議。（記者陳彥廷翻攝）

2020/10/22 23:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣配合國家綠能政策，將東港、林邊、佳冬及枋寮列其嚴重地層下陷的農田得種電，但這也出現部分光電板緊臨民宅，角度卻疑似直射民宅，遭居民質疑是故意為之，掛出「不要光電板做鄰居」白布條抗議。

屏東縣光電政策走得快，並自劃設該4鄉鎮的農地因嚴重地層下陷得以種電，不過，這場位於枋寮隆山路附近的5分地左右案場，卻因為緊臨民宅引來爭議。

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角度問題有反射光 活在恐懼中

附近居民在外牆掛出「反對光電板入侵住宅區」、「我們不要光電板做鄰居」等白布條抗議，還在光電板3個字旁畫上類似流血圖案，他們也向鄉代林文央、縣議員蔣月惠陳情，指原本良田近期被施作光電板，除緊臨民宅，光電板角度將直接反射光侵入民宅，從北部回家照顧年邁父母，現在卻每天生活在恐懼中。

今天蔣月惠與陳情人、業者及與縣政府協調，蔣月惠助理提出要求業者找第三方檢測光電板如此近距離是否會對人體有害，並要保證20年間造成居民身體傷害或病變或颱風造成鄰損的醫療與保險賠償，且應將光電板換方向，或是種樹遮光害熱害等。

雖然農委會已在7月緊縮農地種電政策，但縣府指業者是在7以前合法申請案場，業者表示已有相關保險，卻要陳情人自己找公正第三方測試光害，兩造未達共識。

蔣月惠強調，該案場光電板反射角度日後恐造成鄰損，不夠完善的法規在此案看來並不合理，將要求縣府檢視相關規定。

居民認為以這個角度設置的光電板，未來將直射民宅造成鄰損。（記者陳彥廷攝）

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