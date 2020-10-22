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    桃市商圈10店家全能改造 華麗轉身！

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為豪華少爺西服改造前（左）、與改造後（右）的樣貌。（記者李容萍翻攝及攝）

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為豪華少爺西服改造前（左）、與改造後（右）的樣貌。（記者李容萍翻攝及攝）

    2020/10/22 22:38

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府經濟發展局活化地方商圈特色，今年初於官網公告，開放有意受改造輔導的店家報名甄選，遴選10間具潛力的店家，經桃園市商圈亮點行銷輔導計畫完成「店面的華麗轉身×店家改造」；首次推動3星級制的「商圈星級友善店家認證」，共28間店家獲得認證，市長鄭文燦22日下午到中壢區六和商圈出席成果發表會，改造店家及友善店家訊息，可至經發局官網查詢。

    鄭文燦表示，商圈店家的改造每案最高補助30萬元，鼓勵店家翻修老店空間，提升辨識度，加值店家價值；首次推動3星級制的「友善店家認證」，集中桃園站前商圈及中壢六和商圈，藉此鼓勵業者朝三心服務「開心消費、暖心服務、全心友善」的目標邁進。

    經發局表示，今年完成改造的10間店家，包括桃園區商圈博愛生活文創、源晟麵包店、豪華少爺西服、八番居酒屋，以及中壢區商圈Eshow流行服飾、陽台terrase2号店、海諾手創生活館、星諾文創咖啡、實味香肉脯行、阿嬌米干。

    改造過程 搭配紀錄成果影片

    經發局依據每間店家的背景故事、特色商品、服務和實際需求，導入專業團隊，打造品牌形象、空間優化再造，從中輔導店家提升消費友善服務、導入行動支付等，並搭配紀錄成果影片，呈現10間店家一點一滴的改造故事，期能透過打造商圈店家亮點，以各店家為點，再至整體商圈的面，讓商圈帶動地方經濟復甦。

    至於「友善店家認證」不僅可為國內消費者帶來優良的消費體驗，也能提供國外旅客舒適、完善的服務品質，消費者透過店家門口張貼的星級友善店家認證標章，找到提供「語言友善」、「入店友善」、「科技友善」、「使用友善」、「餐飲選擇友善」的店家，也期待消費者透過實際到店消費，給予店家支持與鼓勵。

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為取得「商圈星級友善店家認證」的「陽台terrase店」。（記者李容萍攝）

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為取得「商圈星級友善店家認證」的「陽台terrase店」。（記者李容萍攝）

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為「陽台terrase店」改造前的樣貌。（記者李容萍翻攝）

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為「陽台terrase店」改造前的樣貌。（記者李容萍翻攝）

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為實味香肉脯行改造前的樣貌。（記者李容萍翻攝）

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為實味香肉脯行改造前的樣貌。（記者李容萍翻攝）

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為實味香肉脯行改造後的現況。（記者李容萍攝）

    桃市府經發局輔導店家進行改造，圖中為實味香肉脯行改造後的現況。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（左4）出席「店面的華麗轉身×星級友善店家」成果發表會，與完成改造的店家合影。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（左4）出席「店面的華麗轉身×星級友善店家」成果發表會，與完成改造的店家合影。（記者李容萍攝）

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