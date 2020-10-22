市定古蹟「聚奎居」整修完工多時仍關閉 中市文化局允年底前開放

市定古蹟「聚奎居」整修完工多時仍關閉，文化局允年底前開放。（陳世凱提供）

2020/10/22 17:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市具百年歷史市定古蹟「聚奎居」已整建完畢，卻遲至今日仍未能開放，市議員陳世凱今質詢整建多時卻卡在旁邊空地未整理以致未能開放，等於白忙一場，文化局長張大春指出，會加速空地景觀改善，年底前開放。

烏日「聚奎居」興建於1920年，是當時烏日區富紳商的宅邸，市府2012年公告為市定古蹟，並編列預算修繕，聚奎居所有權人也投入5%經費，修繕總經費達6000萬元，今年5月已完工。

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陳世凱指出，烏日聚奎居洋樓雖具文資意義，卻年久失修、殘破不堪，因而爭取修復，現在聚奎居好不容易修復，地方期待可望成為當地重要的人文景觀，但修復迄今仍封閉，遲遲無法開放供民眾參觀，讓民眾大失所望。

陳世凱了解原因後發現，竟是因旁邊有空地未整平、碎石裸露，疑因安全疑慮，不敢開放。

陳世凱指出，這麼小的問題竟能卡住營運，等於讓聚奎居的修復功虧一簣；他建議市府可以用簡單的帆布、鐵板彩繪等低成本策略做地景佈置，不能放任不管。

文化局長張大春指出，聚奎居是私人產權，據了解已有營運商承租，文化局將促空地地主加速整理空地後協助以種植草皮等方式強化景觀，預計年底可開放營運，讓文資活化再利用，也讓民眾有多元文史休閒選擇。

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