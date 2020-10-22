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    竹北環北路、縣政二路口將新闢右轉車道 盼舒緩壅塞

    新竹縣竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程案擱置，市公所爭取先做其中一項子計畫-新闢縣政二路和環北路右轉專用車道，以期加速分散尖峰時段的龐大車流。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程案擱置，市公所爭取先做其中一項子計畫-新闢縣政二路和環北路右轉專用車道，以期加速分散尖峰時段的龐大車流。（記者廖雪茹攝）

    2020/10/22 16:56

    ［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程，由市公所爭取內政部營建署核定工程總經費2.37億元，但墊付案未獲市民代表會審議通過；公所爭取先做其中一項子計畫-新闢縣政二路和環北路右轉專用車道，以期加速分散尖峰時段的龐大車流，如招標作業順利，預計12月開工。

    竹北市公所表示，中山路、環北路、縣政二路、中正東路交會的五叉路口，為通往台元科技園區、國道竹北交流道的要道，尖峰時段十分壅塞，中正國小學童穿越路口險象環生，因此研擬環北路與中山路路口道路交通改善工程，去年6月獲營建署生活圈道路交通系建設計畫核定補助1.87億餘元，公所自籌近5000萬元，總經費2.37億元。

    此案經新竹縣議會定期會審議通過，但去年12月提送竹北市民代表會臨時會時，有市代認為，此案未先做規劃設計和充分溝通，究竟要做地下道、高架橋還是圓環尚不明確，加上牽涉管線單位須跨機關協調，恐非市公所所能執行，因此未准予通過墊付。

    市公所說，此案經市長何淦銘積極爭取，營建署同意保留1.87億餘元補助，公所為儘快舒緩路口壅塞情形，爭取同意先行施作其中一項子計畫，設計及工程經費1000萬元，目前工程標上網公告中。

    工務課表示，子計畫將利用原提供人行道使用的道路用地，新闢兩處右轉專用車道，使原本單一直行車道變成二線，人行道空間仍在；其中，縣政二路自婦幼館到中山路口，長約70公尺；環北路從中正國小正門口到中山路口，長約50多公尺。另將路口槽化島改善為無障礙人行道，提升友善交通環境。

    如月底招標作業順利，12月初可進場施工，工期180日曆天，預計明年5月可竣工，施工期間將儘量避免尖峰時段。另外，公所將繼續爭取代表會通過整體工程墊付案，以期縮短路口交通延滯，增進人行穿越的交通安全。

    新竹縣竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程，由市公所爭取內政部營建署核定工程總經費2.37億元，但墊付案未獲市民代表會審議通過；公所爭取先做其中一項子計畫。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程，由市公所爭取內政部營建署核定工程總經費2.37億元，但墊付案未獲市民代表會審議通過；公所爭取先做其中一項子計畫。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所表示，中山路、環北路、縣政二路、中正東路交會的五叉路口，為通往台元科技園區、國道竹北交流道的要道，尖峰時段十分壅塞。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所表示，中山路、環北路、縣政二路、中正東路交會的五叉路口，為通往台元科技園區、國道竹北交流道的要道，尖峰時段十分壅塞。（記者廖雪茹攝）

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