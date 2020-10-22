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    台北國際旅展住宿、美食價格戰開打！台北萬豪景觀房下殺19折

    出國旅遊尚未解禁，將於10月30日至11月2日在南港展覽館盛大展開的2020台北國際旅展將成為各大飯店與旅行社兵家必爭之地。（凱撒飯店提供）

    出國旅遊尚未解禁，將於10月30日至11月2日在南港展覽館盛大展開的2020台北國際旅展將成為各大飯店與旅行社兵家必爭之地。（凱撒飯店提供）

    2020/10/22 17:04

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕2020 ITF台北國際旅展今年將邁入第34年，預計本月30日起一連4天在台北南港展覽館登場。今年受疫情影響，民眾無法出國，國旅大爆發，各家飯店業者積極搶攻商機，在台北國際旅展推出最殺優惠；台北萬豪酒店天際景觀客房一泊二食住宿券下殺19折，台北寒舍艾美推出「探索廚房自助餐券」，平均每人最低750元起。

    台北君悅酒店首次推出「雙自助餐超值通用優惠券」，一券在手就能任選人氣凱菲屋與彩日本料理兩間自助餐廳；此外，每年人氣滾滾的排隊禮，今年首次以限時不限量推出，每日上午11時至12時與下午3時至4時2個時段，憑排隊禮DM與單筆消費滿萬元發票即可兌換凱菲屋平日下午茶券3張。

    凱撒飯店首度在旅展推出聯合住宿券每張下殺2500元，更祭出買5送1的回饋價，等於每晚只要2083元，旅客憑1張住宿券可入住今年耗資千萬全新裝修完成的台北凱撒大飯店、榮獲2019網路票選北台灣最美飯店台北凱達大飯店、有尖叫飯店之稱的「趣淘漫旅-台南」以及今年6月新開幕以繽紛熱氣球為主題的「趣淘漫旅-台東」。

    台北西華飯店住宿券最低21折只要3000元，加價至5000元可享24盎司美國頂級Prime丁骨牛排及頂級爐烤波士頓龍蝦一隻。

    每年只在台北國際旅展現身的寒舍集團，集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手出擊推出人氣明星商品，首推台北喜來登「比薩屋平日義式雙人分享餐」優惠53折1999元。歷年來最低價「台北喜來登舒適/豪華客房雙人住宿券」，含2客早餐只要3折3999元，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」每組4張3000元起，一人750元起。

    今年拿下全台唯二的卓越五星標章的台北美福大飯店，推出住宿最低31折、餐券49折優惠。首推「彩匯平日自助超值優惠雙人套券」，每套五張6900元，可供10人共享豐盛自助美食，每人僅需690元。

    台北萬豪酒店則打出餐飲最低63折、住宿券19折。天際景觀客房可欣賞台北101夜景，一晚含2客早餐，旅展限定19折，僅4888元。此外，在旅展現場購買餐券或住宿券滿額，送台北萬豪宴會廳折抵金，滿1萬元送3000元折抵券1張、滿1萬5000元送5000元折抵券1張。

    老爺酒店集團集團結旗下11家飯店，首次推出全新商品「老爺微環島券」搶市，每套1萬3200元即可任選指定飯店入住，旅客可選擇4天3夜奢華假期、5天4夜文青潮旅或7天6夜的小資旅行。

    台北國際旅展主辦單位台灣觀光協會表示，為確保防疫安全，力求把關每個防疫細節，將以最嚴謹的態度辦理此次展會，防疫措施將全力配合政府之指引，維持最佳社交距離、落實防疫措施，並於展場、相關設計物設立防疫告示與宣導標語。

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