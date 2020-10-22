花1.42億恢復930米海岸 新竹市17公里海岸線景觀改善二期動工

新竹市海岸線景觀改造二期工程的完工示意圖。（記者洪美秀翻攝）（記者洪美秀攝）

2020/10/22 17:06

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市17公里海岸線景觀改善二期工程今天舉行開工典禮，市府爭取中央經費，斥資1.42億餘元進行改造，除會恢復新竹漁港南岸930公尺海岸原有樣貌，也會增加綠地面積，期許透過景觀工程改造，讓原本流失的南岸海岸線重現，成為可親近親水地形，預計明年6月完工。

市府城銷處表示，台灣西部海岸線被沖刷侵蝕的情況嚴重，而修復海岸線是很重要的工程，市府爭取經濟部水利署1億4291萬元補助，進行新竹漁港南岸的海岸線修復與景觀再造工程，由於南岸海岸線與海平面有2到4公尺的落差，侵蝕情況嚴重，未來除會恢復原本的海岸線，也會打造成可親近海岸的親水地形。

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城銷處表示，此改造工程會配合原有基地進行地景地貌改造，作為防風的土丘，再用植栽綠美化整個腹地，提供濱海生態的動植物一個適合的生活空間，預計增加17.5公頃綠化面積、930公尺長的海岸線再造，未來將成為保護與復育台灣西海岸海濱生態的重要據點。

此外，因竹市17公里自行車道天府路銜接新竹海岸線的入口處不明顯，此次也會進行入口環境再造，針對鋪面、休憩座椅等進行改善，讓遊客能順利找到自行車道入口，整個工程預計明年6月完工，完工後，不僅可讓騎自行車民眾可易找到入口，也能增加海岸線及親水環境，將全面提升竹市「微笑水岸」的觀光效益。

新竹市政府今天進行海岸線景觀改造二期工程開工典禮，預計恢復930公尺海岸線，明年6月完工。（記者洪美秀攝）

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