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    103歲羅林玉卿阿嬤收下金鎖片 開心表演「手語歌」

    基隆市全市有77名百歲人瑞，基隆市長林右昌今天代表總統府致贈重陽賀禮金鎖片給2名人瑞，仁愛區福仁里的羅林玉卿老阿嬤開心收下。（記者俞肇福攝）

    基隆市全市有77名百歲人瑞，基隆市長林右昌今天代表總統府致贈重陽賀禮金鎖片給2名人瑞，仁愛區福仁里的羅林玉卿老阿嬤開心收下。（記者俞肇福攝）

    2020/10/22 16:11

    〔記者俞肇福／基隆報導〕本週日（25日）就是重陽節，基隆市全市有77名百歲人瑞，基隆市長林右昌今天代表總統府致贈重陽賀禮金鎖片給2名人瑞。103歲的羅林玉卿阿嬤耳聰目明，開心接下禮物後，還當場表演「手語歌」，中間還穿插一句「沒聲了」，讓現場笑聲不斷。

    基隆市府社會處指出，基隆市老年人口目前共6萬3千多人，男性45%，女性55%，共占全市總人口36萬8千多人17.15%，每人獲贈1000元敬老禮金。

    基隆長者中有77名超過百歲，最高齡人瑞是年滿112歲、住在信義區的申永鴻阿公，人瑞比0.1219%居全國22縣市第8位。每位百歲人瑞除獲贈6000元禮金、金鎖片和棉被，今年滿百歲人瑞還可獲頒總統府敬老狀。

    住在中正區長潭里的張勸老阿嬤今年滿百歲，被問到養生之道，她說什麼都吃、不挑食。長子張連財說，媽媽起床後會到屋外做體操，前一段時間還會自己出門，走到調和市場逛一逛；現在要持助行拐杖，不能走得太遠。

    拜訪人瑞第2站主角是住在仁愛區福仁里的羅林玉卿老阿嬤，她特別來到門口迎接林右昌等賓客，再一起進到內廳待客。

    林右昌在致贈重陽禮品後，向老阿嬤請益養生秘訣。她說，已吃素近40年，現在起床後會先念佛、聽經，每天還會做30分鐘外丹功。飲食方面因為年輕時生活苦，現在什麼菜都吃，還稱讚照料她的外籍看護手藝很好。

    家人說，得知林右昌將來訪，老阿嬤很開心，還特別準備「節目」，當場表演手語歌。歌曲主題是「感謝」，猶如訴說她的生活哲學；林右昌說，祝福每位長者都能健康呷百二。

    基隆市長林右昌今天代表總統府致贈重陽賀禮金鎖片給2名人瑞，中正區長潭里的張勸老阿嬤開心收下。（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌今天代表總統府致贈重陽賀禮金鎖片給2名人瑞，中正區長潭里的張勸老阿嬤開心收下。（記者俞肇福攝）

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