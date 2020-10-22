為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    好消息！石門水庫啟動人工增雨 集水區下雨了

    石門水庫集水區下雨、小有進帳，加上停止農業用水供灌，水位穩定緩升。（記者李容萍攝）

    石門水庫集水區下雨、小有進帳，加上停止農業用水供灌，水位穩定緩升。（記者李容萍攝）

    2020/10/22 15:35

    ［記者李容萍／桃園報導］面對40年來降雨最少的一年，石門水庫水情吃緊，桃園地區從14日起實施夜間減壓供水，經濟部水利署22日把握東北季風鋒面，分別啟動地面、空中人工增雨作業，略有降雨，水利署副署長王藝峰說，截至今日中午12點，蓄水率略升至46.39％，蓄水量達9157萬噸，下雨仍持續降雨，寄望可補充更多蓄水。

    把握適合空中人造增雨作業機會，水利署透過空軍第六混合聯隊第十空運大隊派遣1批2架次的C-130H型運輸機，今日上午自屏東空軍基地起飛，搭載作業人員和8噸的清水，前往石門水庫集水區目標空域外1萬7000英呎上空，以潑灑清水的方式執行「空中人工增雨」作業。

    水利署首度啟用無人機 石門水庫集水區施放焰劑

    水利署副署長王藝峰表示，除了空軍人工增雨作業，也首度啟用無人機在石門水庫集水區施放焰劑，同時地面也同步人工增雨作業，以增加降雨量的機會，以期在石門水庫集水區帶來更多雨量，化解供水壓力。

    空軍第六聯隊表示，未來將持續全天候追蹤雲系發展及動向研判，規劃最佳人工增雨施作時間、空域及航路等數據，希望在天氣條件配合下，進行增雨作業，以增加水庫集水區降雨量，有效紓解旱象。

    除了空軍人工增雨作業，水利署近午首度啟用無人機在石門水庫集水區施放焰劑，下午2點於大壩壩頂同步進行地面人工增雨作業，共燃燒2支焰劑，以增加降雨量的機會。

    水情吃緊！水利署把握降雨機會，於石門水庫壩頂實施地面人工增雨作業。（記者李容萍攝）

    水情吃緊！水利署把握降雨機會，於石門水庫壩頂實施地面人工增雨作業。（記者李容萍攝）

    水利署於石門水庫壩頂實施地面人工增雨作業。（記者李容萍攝）

    水利署於石門水庫壩頂實施地面人工增雨作業。（記者李容萍攝）

    水情吃緊！水利署把握降雨機會，首度於石門水庫啟動無人機人工增雨施放焰劑作業。（水利署提供）

    水情吃緊！水利署把握降雨機會，首度於石門水庫啟動無人機人工增雨施放焰劑作業。（水利署提供）

    水利署於石門水庫啟動無人機人工增雨施放焰劑作業。（水利署提供）

    水利署於石門水庫啟動無人機人工增雨施放焰劑作業。（水利署提供）

    水利署把握降雨機會，首度於石門水庫啟動無人機人工增雨施放焰劑作業。（水利署提供）

    水利署把握降雨機會，首度於石門水庫啟動無人機人工增雨施放焰劑作業。（水利署提供）

    空軍進行人工增雨作業。（空軍第六混合聯隊空軍提供）

    空軍進行人工增雨作業。（空軍第六混合聯隊空軍提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好消息！ 翡翠水庫蓄水回升 大台北地區明年1月底前用水無虞
    2020/10/19 20:02

    好消息！ 翡翠水庫蓄水回升 大台北地區明年1月底前用水無虞
    50年來首次汛期沒颱風 蔡英文提「3措施」邀全民省水
    2020/10/14 19:31

    50年來首次汛期沒颱風 蔡英文提「3措施」邀全民省水

    勇敢為愛轉身 邁向歌手之路
    水庫大進補 缺水危機解除
    2020/05/23 05:30

    水庫大進補 缺水危機解除
    仁義潭水庫快見底 出現青青草原與小島
    2020/05/08 12:38

    仁義潭水庫快見底 出現青青草原與小島
    桃竹苗6水庫蓄水不理想 趁鋒面報到進行人工增雨
    2020/04/11 15:49

    桃竹苗6水庫蓄水不理想 趁鋒面報到進行人工增雨
    湖山水庫蓄水量剩3成4 五月底前可正常供水
    2020/03/14 11:03

    湖山水庫蓄水量剩3成4 五月底前可正常供水
    水庫蓄水持續降恐影響防疫？水利署：供水正常無虞
    2020/02/22 15:13

    水庫蓄水持續降恐影響防疫？水利署：供水正常無虞
    生活今日熱門
    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元
    2020/10/21 20:28

    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元

    柯PO文稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 林亮君︰還沒爭到卻當政績
    2020/10/21 17:33

    柯PO文稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 林亮君︰還沒爭到卻當政績

    阿妹台東跨年演唱會攤販招商 29日台東藝文中心開說明會
    2020/10/21 17:41

    阿妹台東跨年演唱會攤販招商 29日台東藝文中心開說明會

    沙德爾颱風「共伴效應」今明最明顯 北、東防短時強降雨
    2020/10/21 17:21

    沙德爾颱風「共伴效應」今明最明顯 北、東防短時強降雨

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播