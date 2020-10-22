好消息！石門水庫啟動人工增雨 集水區下雨了
［記者李容萍／桃園報導］面對40年來降雨最少的一年，石門水庫水情吃緊，桃園地區從14日起實施夜間減壓供水，經濟部水利署22日把握東北季風鋒面，分別啟動地面、空中人工增雨作業，略有降雨，水利署副署長王藝峰說，截至今日中午12點，蓄水率略升至46.39％，蓄水量達9157萬噸，下雨仍持續降雨，寄望可補充更多蓄水。
把握適合空中人造增雨作業機會，水利署透過空軍第六混合聯隊第十空運大隊派遣1批2架次的C-130H型運輸機，今日上午自屏東空軍基地起飛，搭載作業人員和8噸的清水，前往石門水庫集水區目標空域外1萬7000英呎上空，以潑灑清水的方式執行「空中人工增雨」作業。
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水利署首度啟用無人機 石門水庫集水區施放焰劑
水利署副署長王藝峰表示，除了空軍人工增雨作業，也首度啟用無人機在石門水庫集水區施放焰劑，同時地面也同步人工增雨作業，以增加降雨量的機會，以期在石門水庫集水區帶來更多雨量，化解供水壓力。
空軍第六聯隊表示，未來將持續全天候追蹤雲系發展及動向研判，規劃最佳人工增雨施作時間、空域及航路等數據，希望在天氣條件配合下，進行增雨作業，以增加水庫集水區降雨量，有效紓解旱象。
除了空軍人工增雨作業，水利署近午首度啟用無人機在石門水庫集水區施放焰劑，下午2點於大壩壩頂同步進行地面人工增雨作業，共燃燒2支焰劑，以增加降雨量的機會。