中國霾害來襲！環保署示警：明天凌晨起影響北部

明日入秋首波霾害來襲，環保署提醒民眾注意防範。（環保署提供）

2020/10/22 12:06

〔記者羅綺／台北報導〕環保署指出，20日中國內蒙及河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，預測23日淩晨起東北風將挾帶霾及沙塵南下，將影響台灣北部空氣品質，午後則會影響中南部地區，西半部地區空氣品質多為「橘色提醒」等級，請民眾多加留意。

環保署表示，這波沙塵20日於中國內蒙地區測得懸浮微粒（PM10）小時最高濃度達789微克/立方公尺，北京及上海細懸浮微粒（PM2.5）為186及103微克/立方公尺。

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環保署預計，東北風挾帶境外污染將於23日凌晨開始影響台灣，預測PM10濃度約150微克/立方公尺，PM2.5濃度約50微克/立方公尺；北部空氣品質以「對敏感族群不健康」的橘色提醒等級為主，傍晚以後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為普通等級，午後中南部地區逐漸受到影響及出現揚塵現象，多為橘色提醒等級。

環保署進一步表示，影響程度視上游汚染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象

環保署預報，24日白天空氣品質逐漸緩和，不過位於下風的南部地區，汚染物易累積，為普通到橘色提醒等級。

環保署表示，因應境外污染可能影響空品狀況，已事先協調台電、麥電等燃煤電廠減排、降載，也提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，及特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。另外雲林、高雄、屏東等地環保與河川主管機關，也準備好河川揚塵的抑制工作，以降低空品惡化的影響。

環保署提醒民眾注意防範，特別是敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩加強自身防護，並隨時留意空氣品質資訊。

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