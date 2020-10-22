為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中國霾害來襲！環保署示警：明天凌晨起影響北部

    明日入秋首波霾害來襲，環保署提醒民眾注意防範。（環保署提供）

    明日入秋首波霾害來襲，環保署提醒民眾注意防範。（環保署提供）

    2020/10/22 12:06

    〔記者羅綺／台北報導〕環保署指出，20日中國內蒙及河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，預測23日淩晨起東北風將挾帶霾及沙塵南下，將影響台灣北部空氣品質，午後則會影響中南部地區，西半部地區空氣品質多為「橘色提醒」等級，請民眾多加留意。

    環保署表示，這波沙塵20日於中國內蒙地區測得懸浮微粒（PM10）小時最高濃度達789微克/立方公尺，北京及上海細懸浮微粒（PM2.5）為186及103微克/立方公尺。

    環保署預計，東北風挾帶境外污染將於23日凌晨開始影響台灣，預測PM10濃度約150微克/立方公尺，PM2.5濃度約50微克/立方公尺；北部空氣品質以「對敏感族群不健康」的橘色提醒等級為主，傍晚以後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為普通等級，午後中南部地區逐漸受到影響及出現揚塵現象，多為橘色提醒等級。

    環保署進一步表示，影響程度視上游汚染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象

    環保署預報，24日白天空氣品質逐漸緩和，不過位於下風的南部地區，汚染物易累積，為普通到橘色提醒等級。

    環保署表示，因應境外污染可能影響空品狀況，已事先協調台電、麥電等燃煤電廠減排、降載，也提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，及特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。另外雲林、高雄、屏東等地環保與河川主管機關，也準備好河川揚塵的抑制工作，以降低空品惡化的影響。

    環保署提醒民眾注意防範，特別是敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩加強自身防護，並隨時留意空氣品質資訊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全台土壤地下水污染整治達8成 環保署：明年完成農地整治
    2020/10/21 19:54

    全台土壤地下水污染整治達8成 環保署：明年完成農地整治
    環保署辦溫管法公聽會 環團批：未達標也不痛不癢
    2020/10/15 20:47

    環保署辦溫管法公聽會 環團批：未達標也不痛不癢

    雙北菁英「南漂」桃園置產最愛這區
    「綠色採購」績效卓著 華南銀獲環保署頒發感謝狀
    2020/10/07 05:30

    「綠色採購」績效卓著 華南銀獲環保署頒發感謝狀
    老是忘記機車排氣定檢 環保署上網徵詢車主意見
    2020/10/01 14:15

    老是忘記機車排氣定檢 環保署上網徵詢車主意見
    生活今日熱門
    桃竹苗停灌區農作補償今起申請 柑橘每公頃14萬、甘藷8萬
    2020/10/21 12:31

    桃竹苗停灌區農作補償今起申請 柑橘每公頃14萬、甘藷8萬

    外送員切「垃圾桶」幫手機遮陽 網讚：被耽誤的發明家！
    2020/10/21 13:09

    外送員切「垃圾桶」幫手機遮陽 網讚：被耽誤的發明家！

    醫院室內空品》北市北醫、三總、聯合等3醫院細菌濃度超標
    2020/10/21 17:11

    醫院室內空品》北市北醫、三總、聯合等3醫院細菌濃度超標

    LIVE - 1021疫情指揮中心記者會
    2020/10/21 13:30

    LIVE - 1021疫情指揮中心記者會 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播