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    猛鬼巴士、紅舞鞋Party！「府中搞什麼鬼」萬聖趴31日新北登場

    新北市政府萬聖節活動「府中搞什麼鬼」10月31日於板橋府中商圈登場。（記者周湘芸攝）

    新北市政府萬聖節活動「府中搞什麼鬼」10月31日於板橋府中商圈登場。（記者周湘芸攝）

    2020/10/22 11:51

    ［記者周湘芸／新北報導］新北市政府萬聖節活動「府中搞什麼鬼」10月31日於板橋府中商圈登場，變裝競賽即日起至10月27日開放於Accupass網站報名，趣味組今年因應疫情更以「口罩」為主題，活動當天另有猛鬼巴士接駁車、紅舞鞋Party及搞怪市集等系列活動免費參加。

    新北市副市長吳明機今出席活動記者會表示，府中萬聖節活動已邁入第10年，今年搭配「府中美學示範基地」計畫，活動範圍擴大至枋橋古城區，另以「猛鬼巴士」接駁車串起府中雙城，當天中午12點至晚上8點，每半小時1班，連接板橋車站北門至板橋區中山路及民權路口。

    吳明機表示，今年變裝競賽分為鬼怪組、趣味組，專業變裝達人及一般民眾都可參賽，鬼怪組前3名可獲5萬、3萬及1萬元獎金、5名佳作可各得5千元；趣味組前3名可獲1萬、8千及6千元獎金，5名佳作各得1100元，當日票選8名人氣獎也可分別獲得1千元（不分鬼怪、趣味組）。

    經濟發展局表示，「府中搞什麼鬼」系列活動包括10月31日府中商圈的變裝踩街遊行、紅舞鞋Party邀請樂團輪番演唱、搞怪市集、不給糖就搗蛋！開心小鬼討糖趣（報名額滿）、快跑！府中鬼抓人（報名額滿）、猛鬼巴士:鬼怪導遊帶你遊府中（報名額滿）、萬聖DIY（報名額滿）。

    另外，經發局指出，10月31日活動現場還有許多百元DIY體驗活動可現場報名，凡參與變裝者也可到大會服務台換抽獎券，有機會抽電動機車、藍牙音箱等禮品，府中商圈、枋橋古城區商家至2021年1月3日也共同推出優惠活動。相關活動資訊可至新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。

    「府中搞什麼鬼」變裝競賽即日起至10月27日開放於Accupass網站報名。（記者周湘芸攝）

    「府中搞什麼鬼」變裝競賽即日起至10月27日開放於Accupass網站報名。（記者周湘芸攝）

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