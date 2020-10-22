7成7直播族學生天天上網 對陌生網友辨識知能不及格

中華白絲帶關懷協會執行長黃葳威（左三）、立委邱志偉等人22日於立法院召開2020「迷因X網紅」記者會，呼籲家長應重視兒少網路使用，特別在隱私保護與直播的風險上，讓青少兒遠離網路剝削。（記者羅沛德攝）

2020/10/22 11:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委邱志偉與中華白絲帶關懷協會今在立法院召開2020「迷因X網紅」記者會，白絲帶關懷協會執行長、政大教授黃葳威調查，7成7以上的直播族學生每天上網，不過，對於陌生網友身份辨識知能卻只有54.8分，黃葳威呼籲家長多關心兒少網路交友狀況，家長也應提升數位知能。

黃葳威公布「2020台灣青少兒直播族個資隱私與上網趨勢調查報告」，分析14146份有效問卷得知，有7成5以上小學三年級至大學四年級直播族表示「網路對於個人生活相當重要」。7成7以上青少兒直播族每天上網；但對陌生網友身分辨識知能只有54.8分，對於網路任何資料可任意複製使用且不註明出處、和陌生網友聊天、上網時間管理等上網安全知能，得分均在70分以下。

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邱志偉指出，「網際網路視聽服務管理法草案」已開過二次公聽會，草案第13條，要求網際網路視聽服務事業應確保所提供內容不得有妨害兒少身心健康之情事，並應對服務內容採取分級及適當有效之防護措施。不過，根據黃葳威調查報告，青少兒開直播最常使用的影音社群平台為「Youtube」（31.6%）與「Facebook」（13.7%），然而占比將近5成的兩平台卻未納管於專法中，因此希望NCC能一併納管。

本身是健身網紅的Dain今天也出席記者會，他表示，過去因為肥胖外型不佳，常常會遇到現實與網路上的霸凌，因此健身減重，成功減下20公斤，也意外成為Youtuber。在經營健身頻道時，會面對到網路負面聲量，雖然有時爭議可以炒作一些流量出來，也還有男粉絲會對他留言約砲，他一律都冷處理。

對於時下青少年想要成為網紅，Dain建議是要有主題性，認真做腳本企劃，並且帶有人性地分享自身經驗，通常最能感動人，但也要懂得保護自己跟家人，不透露通訊方式、也不拍攝居家附近的環境、他也盡量不讓家人入鏡，跟粉絲最好保持一點距離的美感。

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