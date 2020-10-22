聽力差？台鐵斷軌裂痕通報 30公分卻聽成「3、4公分」

立委魯明哲拿出3條線，質疑3公分跟44公分差這麼多，怎麼可能會看錯。（記者鄭瑋奇攝）

2020/10/22 11:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵成功站斷軌事件，國家運輸安全調查委員會日前指出，台鐵第一時間通報斷軌3、4公分，但運安會到現場調查後發現斷軌長達44公分。立法院交通委員會今請台鐵局、鐵道局進行預算報告時，立委魯明哲質詢時，特別拿出3公分、44公分、60公分的3條線，質疑這麼明顯的長度差距，怎麼可能看不出來，是有人視力有問題，還是通報有問題。台鐵局長張政源表示，第一時間車站派人去看之後，透過無線電回報是目視覺得有30公分，但車站聽到的是3、4公分，坦誠是內部人員聽錯。

立委何欣純表示，台鐵類似事件的通報機制到底是怎麼做，是只透過人員口頭回報、無線電通報，還是會有雙重確認、紙本紀錄等；如果危機控管、處置等，只靠第一線人員口頭通報與個人聽力，實在令人覺得不可思議。

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張政源表示，5月19日司機員通過該路段發現聲音有問題回報後，車站隨即有派人到現場去看，之後透過無線電回報是他目視覺得有斷裂有30公分以上；但用無線電通報可能聽的時候不是聽得很清楚，車站人員聽到的是3、4公分，是內部人員聽錯，不過後續還是有派人去做雙重確認，所以當天後續就做了緊急處裡。

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