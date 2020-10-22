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    2025世壯會場地橫跨雙北桃竹宜 開幕式預計在台北大巨蛋

    雙北共同爭取到2025年世界壯年運動會主辦權。（圖取自柯文哲臉書）

    雙北共同爭取到2025年世界壯年運動會主辦權。（圖取自柯文哲臉書）

    2020/10/22 11:11

    ［記者周湘芸／新北報導］2025年世界壯年運動會（以下稱世壯運）決選結果出爐，台灣與法國巴黎、澳洲伯斯等國角逐，確定由新北市與台北市共同申辦。新北市政府體育處長洪玉玲表示，此賽事預計開放110個國家、3萬多名運動員來台參賽，開幕式將辦在台北大巨蛋，閉幕式則規劃新北微風運河。

    洪玉玲指出，2025年世壯運將由雙北共同組成籌備委員會，規劃16億7千萬元經費（不含權利金），用於裁判聘請、場館整修、臨時貨櫃租用及賽事規劃，並管理報名費、中央補助款、票券收入及廣告贊助等收支；場地部分，台北市預計提供27個場地、新北市則提供37個場地及人力，另有少數場地橫跨桃園市、新竹縣及宜蘭縣。

    洪玉玲表示，雙北籌備委員會橫跨業務廣泛，包括賽事本身及觀光行銷，與會層級將不侷限台北市體育局及新北市體育處，涵蓋業務的相關局處都將共同參與，如台北市觀光傳播局及新北市觀光旅遊局。

    洪玉玲表示，世壯運預計2025年5月舉辦為期2週賽事，開放30歲以上選手參賽，將規劃32個競賽種類，分為一般組及國手組，一般民眾也可報名參加，報名費每人8000元可參與5項，每加1項目再加收500元，台灣預計1年半前開放報名作業。

    洪玉玲表示，世壯運比照奧運會模式，每4年舉辦一次，有別於以往國際賽事，選手皆代表個人或運動團體出賽，非國家代表團，且以過去經驗來看，有約6成的選手會帶著家人和朋友參與，並額外停留1至2週，觀光旅遊規劃也將是賽會一大重點，預估可帶來80至100億元商機。

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