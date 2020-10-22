北市1週15例就停辦大活動 高市衛生局：這樣講太簡單

柯文哲說台北若1週有15例確診，大型活動就停辦，高市衛生局長黃志中覺得，這樣講太簡單。（記者王榮祥翻攝）

2020/10/22 11:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市長柯文哲指出，北市若1週出現15個新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）案例，大型活動全部都要關掉！高市衛生局長黃志中今答詢表示，單獨講幾個確診就停辦，這樣太簡單了，高市府已向中央呈報一套啟動社區防疫措施，核定後就會公布。

台北市觀光傳播局初步規劃，北市若每週新增武漢肺炎確診個案超過15例，跨年晚會將改採線上直播的方式進行或停辦，跨年晚會的相關備案，預計下週開府級會議定案；台北市長柯文哲則說，如果北市1週出現15個新增案例，大型活動全部都要關掉。

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高市議員林智鴻今在衛環警消部門質詢時，詢問高市做法，高市衛生局長黃志中答詢指出，單獨講幾個確診就要停辦（活動），這樣太簡單了，市府已跟醫界、防疫專家討論過一套機制，已向中央提報社區防疫啟動機制，核可就能公布。

黃志中進一步說明，這部分需考慮目前法規改變法律、遠距照顧、快篩試劑等情況，作為何時啟動社區防疫的依據，高市規劃作為大概是連續3天、每天2個社區感染，或1週10個社區感染，且範圍不限高雄、而是全台灣。

黃志中強調，這機制考慮到共同生活圈，以及民眾心理的安全感受，等中央核定後 後續對未來大型活動是否停辦，就會有個依據。

林智鴻則向柯文哲喊話，別把防疫當政治操作，只要用簡單數字就做決定，應該回歸全國一體適用的防疫標準。

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