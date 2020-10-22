明年虧損估32.4億增17.54％ 台鐵局：研議合理票價調整

台鐵明年虧損估32.4億增17.54%，台鐵局表示，除資產開發也會研擬合理票價調整。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2020/10/22 11:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今請台鐵局進行110年度附屬單位預算報告。目前台鐵110年預算編列收入303億5880.2萬元，總支出估336億120.1萬元，預期虧損32億4239.9萬元，較今年度預算虧損數27億5865.6萬元，增加虧損4億8374.3萬元，約17.54%；屆時累積虧損將達1224億元8436.7萬元。台鐵局指出，財務改善方面，未來會全力推動資產活化，藉由促參建設、都市更新、設定地上權等多元開發方式開創財源；另會研議合理的票價調整及服務性路線、車站的虧損補貼機制。

台鐵局長張政源表示，台鐵肩負公共運輸責任，但高鐵通車之後，運量雖有成長，但占有率卻每況愈下，加上承擔舊制退撫金的龐大支出、負擔法定優待票差、服務性付現與小站虧損、費率管制及天災造成路線中斷所衍生的營運損失等，導致每年虧損。

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根據台鐵局預算編列，明年度主要收入是客運收入，達186億2725.4萬元，另有政府補助46億664.萬元、租賃收入41億7152.6萬、餐旅服務收入8億9655.4萬元、貨運收入6億4629.9萬元等，預期總收入較今年度增3億2276.7萬元。台鐵局表示，主要是租賃收入提升，增加約1億4844.6萬元，增3.69%；政府補助收入增6億330.7萬元，增15.07%等。

明年度台鐵支出編列較今年度增加8億651萬元，約增2.46%，台鐵局指出，主要受到高雄鐵路地下化新增10站、台中高架第二期增5站，導致工作場所水電費增加，較今年估增2億1741萬，約4.6%；另外，相關設備折舊與攤提費用也增加6億5509.9萬元，約8.11%。

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