全台唯一賽車旅店試營運 百年美式復古裝置吸引網美拍照

麗寶賽車主題旅店百年加油機是必拍骨董。（記者張軒哲攝）

2020/10/22 10:13

［記者張軒哲／台中報導］觀光局安心旅遊補助到月底截止，各家飯店加緊宣傳搶最後商機，麗寶樂園渡假區斥資6億多全新落成「麗寶賽車主題旅店」，旅店內充滿各式網美拍照打卡裝置，擺放一系列賽車風格的特色與古董家具擺飾，吸引網美拍照取景。飯店加碼推出優惠方案，不少遊客把握安心旅遊最後使用期限入住。

「麗寶賽車主題旅店」旅店的命名是根據飯店基地位於麗寶國際賽車場G2賽道之「第11及第12個過彎處」，取名T11、T12（T為TURN縮寫）。而飯店CI設計以紅、黑色為主。全館的指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，房間內部設計充滿運動元素，以及後現代工業風的衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝。

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旅店內充滿各式網美拍照打卡裝置，擺放一系列賽車風格的特色擺飾，如古典拉霸機、收銀機、工業風扇、鑄鐵鐘、英式復古藍色汽油機、美式鄉村風的磨豆機、可口可樂機等，工業風扇、磨豆機跟加油機都逾百年歷史，吸引網美拍照。麗寶主題旅店指出，旅店內所有的復古裝置藝術，總價值破百萬，其中古董加油機於1920年出產，最初不是用於汽車，而是被用於煤油燈與爐，百年鑄造工藝與近年來車壇吹起復古懷舊風，為賽車旅店最適合不過的藝術品。

麗寶賽車主題旅店吸引網美拍照。（記者張軒哲攝）

麗寶賽車主題旅店可以躺在房間看賽道跟月眉台地風景。 （記者張軒哲攝）

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